Нардепи "заморозили" тарифи на комуналку до закінчення війни: що відомо

Мораторій на підвищення тарифів на деякі комунальні послуги також діятиме протягом шести місяців після закінчення воєнного стану.

Верховна рада проголосувала за законопроєкт №7427, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло та гарячу воду під час війни із Росією. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, за відповідну постанову проголосували 260 депутатів, закон змогли прийняти після двох місяців дискусій. Документ передбачає заборону підвищення тарифів для всіх громадян на:

послуги з розподілу газу;

теплову енергію — її виробництво, транспортування та постачання;

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Мораторій діятиме під час воєнного стану в Україні та протягом 6 місяців після його закінчення.

Гроші на погашення різниці реальної та фіксованої ціни на тарифи держава планує залучити від міжнародних партнерів. На це піде близько 125 млрд грн.

Нагадаємо, 15 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує підвищувати тарифи на комунальні послуги та продовжить виплачувати субсидії українським громадянам. За його словами, зараз триває активна підготовка до опалювального сезону, у країні формується запас газу та вугілля.

22 липня Кабмін встановив ціни на газ на рівні 7,42 грн за 1 кубометр до весни 2023 року. Бюджетним установам продадуть паливо дорожче більш ніж у 2 рази.