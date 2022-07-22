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В Україні встановили ціни на газ до весни 2023 року: скільки доведеться платити

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Фото: Informer | Фіксовані обсяги природного газу визначає Міністерство розвитку громад та територій

Постачальники гарячої води та опалення отримають газ за ціною 7 420 гривень за 1000 кубометрів. Бюджетним установам продадуть паливо дорожче у понад 2 рази.

Кабінет Міністрів України зафіксував ціни на газ для виробників тепла та бюджетних установ, споживання блакитного палива скоротять на 10%. Про це йдеться в постанові уряду № 812.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" з 1 серпня по 31 березня 2023 року постачає 1000 кубометрів газу за такими цінами:

  • 7 420 гривень (без урахування вартості транспортування) — виробникам теплової енергії та постачальникам гарячої води та опалення населенню;
  • 16 390 гривень для бюджетних установ;
  • 38 325,50 гривні з урахуванням ПДВ за 1000 кубометрів газу для інших потреб.

Фіксовані обсяги природного газу визначає Міністерство розвитку громад та територій.

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Постачальникам гарячої води та опалення газ продаватимуть по 7 420 гривень за 1 тис. кубометрів
Фото: УНІАН

Для вимірювання обсягів береться помісячне розбиття з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року, яке має бути на 10% менше від загальних фіксованих обсягів природного газу, передбачених умовами договору постачання природного газу з виробниками на 2021-2024 роки.

Фокус раніше описував ситуацію на газовому ринку після початку війни з Росією. Рано чи пізно витрати на закупівлю палива виробники тепла захочуть поділити зі споживачем, щоб уникнути банкрутства.

Зазначимо, що держоператор "Нафтогаз" зайнявся поповненням клієнтської бази — компанія отримує домогосподарства, чий постачальник газу виявився ненадійним. Відомо, що з 1 травня понад 8,8 млн домогосподарств отримували газ від "Нафтогазу".