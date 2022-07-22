В Украине установили цены на газ до весны 2023 года: сколько придется платить

Поставщики горячей воды и отопления получат газ по цене 7 420 гривен за 1000 кубометров. Бюджетным учреждениям продадут топливо дороже более, чем в 2 раза.

Кабинет Министров Украины зафиксировал цены на газ для производителей тепла и бюджетных учреждений, потребление голубого топлива сократят на 10%. Об этом сказано в постановлении правительства № 812.

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Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" с 1 августа по 31 марта 2023 года поставляет 1000 кубометров газа по таким ценам:

7 420 гривен (без учета стоимости транспортировки) – производителям тепловой энергии и поставщикам горячей воды и отопления населению;

16 390 гривен для бюджетных учреждений;

38 325,50 гривны с учетом НДС за 1000 кубометров газа для других нужд.

Фиксированные объемы природного газа определяет Министерство развития общин и территорий.

[ + – ] Поставщикам горячей воды и отопления газ будут продавать по 7 420 гривен за 1 тыс. кубометров Фото: УНИАН

Для измерения объемов берется помесячная разбивка с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, которая должна быть на 10% меньше общих фиксированных объемов природного газа, предусмотренных условиями договора поставки природного газа с производителями на 2021-2024 годы.

Фокус ранее описывал ситуацию на газовом рынке после начала войны с Россией. Рано или поздно расходы на закупку топлива производители тепла захотят разделить с потребителем, чтобы избежать банкротства.

Отметим, что госоператор "Нафтогаз" занялся пополнением клиентской базы – компания получает домохозяйства, чей поставщик газа оказался ненадежным. Известно, что с 1 мая более 8,8 млн домохозяйств получали газ от "Нафтогаза".