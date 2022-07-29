Нардепы "заморозили" тарифы на коммуналку до окончания войны: что известно
Мораторий на повышение тарифов на отдельные коммунальные услуги также будет действовать на протяжении шести месяцев после окончания военного положения.
Верховная рада проголосовала за законопроект №7427, который предусматривает установление моратория на повышение тарифов на тепло и горячую воду во время войны с Россией. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
По его словам, за соответствующее постановление проголосовали 260 депутатов, закон смогли принять после двух месяцев дискуссий. Документ предусматривает запрет на повышение тарифов для всех граждан на:
- услуги по распределению газа;
- тепловую энергию — ее производство, транспортировку и поставку;
- услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.
Мораторий будет действовать во время военного положения в Украине и на протяжении 6 месяцев после его окончания.
Деньги на погашение разницы реальной и фиксированной цены на тарифы государство планирует привлечь от международных партнеров. На это пойдет около 125 млрд грн.
Напомним, 15 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует повышать тарифы на коммунальные услуги и продолжит выплачивать субсидии украинским гражданам. По его словам, сейчас идет активная подготовка к отопительному сезону, в стране формируется запас газа и угля.
22 июля Кабмин установил цены на газ на уровне 7,42 грн за 1 кубометр до весны 2023 года. Бюджетным учреждениям продадут топливо дороже более, чем в 2 раза.