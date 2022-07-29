Нардепы "заморозили" тарифы на коммуналку до окончания войны: что известно

Мораторий на повышение тарифов на отдельные коммунальные услуги также будет действовать на протяжении шести месяцев после окончания военного положения.

Верховная рада проголосовала за законопроект №7427, который предусматривает установление моратория на повышение тарифов на тепло и горячую воду во время войны с Россией. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

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По его словам, за соответствующее постановление проголосовали 260 депутатов, закон смогли принять после двух месяцев дискуссий. Документ предусматривает запрет на повышение тарифов для всех граждан на:

услуги по распределению газа;

тепловую энергию — ее производство, транспортировку и поставку;

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Мораторий будет действовать во время военного положения в Украине и на протяжении 6 месяцев после его окончания.

Деньги на погашение разницы реальной и фиксированной цены на тарифы государство планирует привлечь от международных партнеров. На это пойдет около 125 млрд грн.

Напомним, 15 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует повышать тарифы на коммунальные услуги и продолжит выплачивать субсидии украинским гражданам. По его словам, сейчас идет активная подготовка к отопительному сезону, в стране формируется запас газа и угля.

22 июля Кабмин установил цены на газ на уровне 7,42 грн за 1 кубометр до весны 2023 года. Бюджетным учреждениям продадут топливо дороже более, чем в 2 раза.