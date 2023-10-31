Графіків не буде: в Міненерго відреагували на слова нардепа про відключення світла

У Міністерстві заявляють що українська енергосистема повністю готова до зими, відтак графіки відключення електроенергії застосовувати не планується.

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У Міненерго відреагували на слова народного депутата Сергія Нагорняка в інтерв’ю Telegraf про застосування графіків відключення електроенергії. У відомстві кажуть, що української електрогенерації достатньо для безперебійного постачання електроенергії.

Власне, нардеп заявив, що запровадження планових обмежень електропостачання можна очікувати вже у листопаді навіть за відсутності ударів по енергосистемі. Причиною цьому є низька генерація електроенергії.

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ві"З великою ймовірністю з середини листопада у нас буде дефіцит електрики. І навіть бажаним імпортом ми його не перекриємо. Я можу прогнозувати, що будуть планові відключення. Це навіть за умови відсутності обстрілів. Якщо будуть обстріли, то тим паче. Обстріли ми очікуємо по балансуючих потужностях", — розповідав нардеп.

У міністерстві спростовують такі заяви та зазначають, що наявних на сьогодні потужностей достатньо для забезпечення всіх потреб. У повідомленні також йдеться, що цієї зими електроенергію генеруватимуть всі енергоблоки АЕС, які розташовані на території підконтрольній Україні.

"Більше того – наразі у резерві перебувають додаткові потужності, які будуть запущені в роботу у разі збільшення споживання та потреб в електроенергії", — повідомляють у міністерстві.

Окрім того, у Міненерго наголосили, що інформація про відключення електроенергії є частиною інформаційної війни Росії. Зокрема, протягом року в українському інформпросторі неодноразово звучали заяви про запровадження графіків у різні періоди року.

Наразі в жодному з регіонів України не передбачається запровадження графіків відключення світла. Відключення можливі лише у випадку масованих обстрілів енергоінфраструктури та пошкодження обладнання.

Застосування графіків відключення електроенергії

На початку жовтня в "Укренерго" повідомляли, що українська енергосистема готова до проходження зимового періоду. Однак навіть за найгіршого сценарію Україна зможе покрити дефіцит електроенергії імпортом ввімкнення додаткових блоків на газу.

Тим часом співробітник Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук розповідав, що енергосистему не вдалося привести до стану, у якому вона була до масованих ракетних атак. Тому відключення електроенергії цієї зими є цілком ймовірними.

Навіть у разі запровадження графіків відключення світла цієї зими, вони відрізнятимуться від тих, які були минулого року. За словами лава НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, цьогоріч їх переглянули та зробили більш рівномірними. Якщо ж дефіцит електроенергії буде невеликим, відключення світла триватиме не більше 4 годин.

Також, як розповів голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко в інтерв’ю Фокусу, у разі дефіциту електроенергії у кожній області буде різна тривалість відключення світла.

Нагадаємо, у Мінцифри разом з інтернет-провайдерами готуються до можливих відключень світла. Відтак аби українці мали доступ до зв’язку та інтернету оператори закуповують акумулятори для системи резервного живлення. Також ми раніше писали про те, як змусити працювати інтернет від павербанка під час відключень світла.