Українцям розповіли, як зберегти Інтернет під час блекаутів: інструкція від Мінцифри

На випадок віялових або аварійних відключень електрики варто знайти провайдера, який працює з технологією PON.

Related video

Уряд готується до можливих відключень світла через російські обстріли й підготував інструкцію, як зберегти інтернет-з'єднання під час блекауту. Її у своєму Telegram-каналі опублікував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у понеділок, 16 жовтня.

Очільник Мінцифри зазначив, що відомство разом з інтернет-провайдерами вже готується до можливих блекаутів і робить усе, щоб українці мали стійкий до відключень інтернет. Для цього закуповуються акумулятори та системи резервного живлення. Постачальники зв'язку вже переходять на енергоощадні інтернет-мережі для безперебійної роботи зв'язку. Крім того, для споживачів підготували інструкцію, як мати стабільний інтернет навіть тоді, коли немає світла.

По-перше, потрібно уточнити в інтернет-провайдера, чи перейшов він на енергоощадні мережі та на який зможе забезпечити клієнтів інтернетом. Найкраще, коли провайдер перейшов на PON — сучасну технологію, яка дає змогу бути онлайн без електрики до 72 годин. Наразі послугами таких провайдерів уже користуються 2,7 млн українців.

Важливо

Чи буде світло взимку: у ДТЕК пояснили, чому все залежить не тільки від росіян

Якщо провайдер уже користується цією технологією, необхідно купити повербанк для Wi-Fi роутера і USB або DC-кабель. Після цього людина зможе залишатися вдома онлайн не тільки під час віялових відключень електрики, але й під час довгострокових відключень світла.

У разі, коли провайдер ще не перейшов на PON-технологію, необхідно знайти найближчого провайдера, який надає таку послугу, і подати заявку на підключення. Щоб прискорити цей процес, можна скооперуватися із сусідами. Зазначимо, що в цьому випадку також потрібно придбати повербанк і USB або DC-кабель, щоб живити роутер.

Українцям дали інструкцію, як зберегти інтернет під час блекауту Фото: Telegram / Михайло Федоров

Нагадаємо, у Міненерго попередили українців щодо графіків відключення світла взимку. У такий спосіб у профільному міністерстві відреагували на повідомлення, які поширюються в соціальних мережах щодо відключень світла напередодні опалювального сезону.

Також ми писали про те, як змусити Інтернет працювати від повербанка під час вимкнення світла. Насамперед необхідно зв'язатися з постачальником послуг телефоном або в месенджерах і з'ясувати, чи можна налаштувати підключення до вузла зв'язку з безперебійним джерелом енергії.