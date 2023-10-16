Украинцам рассказали, как сохранить Интернет при блэкаутах: инструкция от Минцифры

На случай веерных или аварийных отключений электричества стоит найти провайдера, который работает с технологией PON.

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Правительство готовится к возможным отключениям света из-за российских обстрелов и подготовило инструкцию, как сохранить интернет-соединение во время блэкаута. Ее в своем Telegram-канале опубликовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в понедельник, 16 октября.

Глава Минцифры отметил, что ведомство вместе с интернет-провайдерами уже готовится к возможным блэкаутам и делает все, чтобы украинцы имели устойчивый к отключениям интернет. Для этого закупаются аккумуляторы и системы резервного питания. Поставщики связи уже переходят на энергосберегающие интернет-сети для бесперебойной работы связи. Кроме того для потребителей подготовили инструкцию, как иметь стабильный интернет даже тогда, когда нет света.

Во-первых, нужно уточнить у интернет-провайдера, перешел ли он на энергосберегающие сети и на какой сможет обеспечить клиентов интернетом. Лучше всего, когда провайдер перешел на PON — современную технологию, которая позволяет быть онлайн без электричества до 72 часов. Сейчас услугами таких провайдеров уже пользуются 2,7 млн украинцев.

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Если провайдер уже пользуется этой технологией, необходимо купить повербанк для Wi-Fi роутера и USB или DC-кабель. После этого человек сможет оставаться дома онлайн не только во время веерных отключений электричества, но во время долгосрочных отключений света.

В случае, когда провайдер еще не перешел на PON-технологию, необходимо найти ближайшего провайдера, который предоставляет такую услугу, и подать заявку на подключение. Чтобы ускорить этот процесс, можно скооперироваться с соседями. Отметим, что в этом случае также нужно приобрести повербанк и USB или DC-кабель, чтобы запитать роутер.

Украинцам дали инструкцию, как сохранить интернет во время блэкаута Фото: Telegram / Михаил Федоров

Напомним, в Минэнерго предупредили украинцев относительно графиков отключения света зимой. Таким образом в профильном министерстве отреагировали на сообщения, которые распространяются в социальных сетях относительно отключений света накануне отопительного сезона.

Также мы писали о том, как заставить Интернет работать от повербанка при отключении света. Первым делом необходимо связаться с поставщиком услуг по телефону или в мессенджерах и выяснить, можно ли настроить подключение к узлу связи с бесперебойным источником энергии.