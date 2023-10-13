Чи будуть відключення світла в Україні: в "Укренерго" озвучили найгірший сценарій (відео)

У держкомпанії вважають, що українська енергосистема вистоїть у холодну пору року, однак із застосуванням "певних факторів".

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У зв'язку з можливими обстрілами енергетичної інфраструктури України з боку Російської Федерації в "Укренерго" моделюють найгірший сценарій, який може виникнути в холодну пору року. Про це розповів глава компанії Володимир Кудрицький на Київському міжнародному економічному форумі 13 вересня, передає ТСН.

Як зазначають журналісти, в "Укренерго" відчувають "стриманий оптимізм" щодо того, чи витримає українська енергосистема холоди.

"Моделювання показує, що ми цей найхолодніший день проходимо, але напевно із застосуванням певних чинників", — сказав Кудрицький.

За словами глави "Укренерго", компенсувати ймовірний дефіцит електроенергії можна буде коштом імпорту та ввімкнення додаткових блоків на газ.

У сюжеті також ідеться по те, що фахівці "Нафтогазу" здійснили захисні роботи на енергетичній інфраструктурі. Крім того, компанія працює над використанням альтернативних джерел енергії.

Що чекає на українську енергосистему взимку (20:03)

Нагадаємо, 6 жовтня, заступник голови МВС Олексій Сергєєв розповів про план дій на випадок тривалих блекаутів. За його словами, в Україні буде сформовано Координаційний штаб, який займатиметься узгодженням дій під час обстрілів і ліквідацією наслідків атак.

Раніше, 6 жовтня, генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що в новому опалювальному сезоні українцям варто сподіватися на відсутність морозів, адже саме погода впливатиме на те, чи буде світло в оселях громадян.