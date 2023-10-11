"Принципово інша ситуація": в "Укренерго" розповіли про графіки відключень цього року (відео)

Володимир Кудрицький зазначив, що в Україні істотно підвищився рівень оснащення об'єктів інфраструктури генераторами. За його словами, це допоможе зробити відключення світла в країні більш рівномірними.

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Цього року графіки відключень електроенергії в Україні переглянуто з метою зробити їх більш рівномірними. Про це сказав глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону 10 жовтня.

"Напевно стовідсоткової рівномірності досягти не можна, проте більш рівномірним зробити їх (графіки — ред.) можна." — сказав Кудрицький.

За словами очільника "Укренерго", врівноважити вимкнення світла можна, в тому числі завдяки тому, що зараз місцева влада має набагато краще забезпечення джерелами автономного живлення.

"Оснащення генераторами об'єктів інфраструктури по всій країні значно вище. Я особисто об'їхав практично всі регіони нашої країни в останні кілька місяців, і можу сказати, що принципово ситуація інша", — заявив він.

Володимир Кудрицький про можливі відключення світла

Володимир Кудрицький також зазначив, що графіки відключень світла залежатимуть від того, яким буде дефіцит потужності в системі загалом. За його словами, за невеликого дефіциту, тривалість відключень не має сягати 4 годин.

"На даний момент нам вистачає нашої вітчизняної генерації, щоб покривати українське споживання. Якщо винесли за дужки фактор можливих масованих атак, то за допомогою внутрішнього виробництва електроенергії та імпорту з Європи ми могли б покрити будь-яке споживання", — підсумував Кудрицький.

Нагадаємо, 6 жовтня, заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв розповів про розроблений МВС план дій на випадок тривалих блекаутів. За його словами, в Україні буде сформовано Координаційний штаб, який займатиметься узгодженням дій під час обстрілів і ліквідацією наслідків атак.

Раніше, 2 жовтня, голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко сказав Фокусу, що в кожній області України буде різна тривалість відключень електроенергії.