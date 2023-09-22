"Буде важко": в ДТЕК розповіли, коли українцям можуть запровадити графіки відключень світла

Енергетики готові до складнощів зимового періоду, попри всі намагання РФ заморозити українців і зруйнувати енергосистему країни. Наразі налагоджено аварійний механізм і розроблені всі можливі сценарії.

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Енергетики ретельно підготувалися до зими і врахували всі можливі сценарії розвитку ситуації з енергетичною інфраструктурою, яку може знову почати руйнувати ворог, зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Сахарук підкреслив, що останній ракетний обстріл вже може свідчити про те, що ворог починає цілитися по українській енергоінфраструктурі. Як приклад він навів дані про останню атаку агресора, коли зникло живлення у 3000 споживачів у Київській області та 1000 споживачів у Києві.

Проте енергетики готові до можливих складнощів цієї зими, бо, за словами Сахарука, працювали над цим 24/7.

"Щодо ТЕЦ, відбувалися роботи з відновлення блоків. Так, з консервації повернуто два блоки, а це 500 мегават додаткової потужності. Одночасно відбувався поточний ремонт і вже 15 блоків з 27 підготовлені до зими, решта будуть закінчені до початку опалювального сезону і до кінця року. Ми вклали у стабілізацію мережі 2,3 мільярда гривень, 3,2 мільярда гривень — у теплову генерацію, оглянуто і відремонтовано майже 4,5 тисячі лінійних і повітряних кабелів, близько 1,5 тисячі підстанцій, здійснювалося очищення лісу від небезпечних гілок тощо", — підкреслив Сахарук.

Стосовно графіків відключення світла, то їх можна уникнути за умови відсутності обстрілів та значних пошкоджень енергоструктури.

"Якщо відвести за лапки фактор обстрілів, то нам відключення не потрібні. Навіть взимку, коли будуть пікові навантаження, у нас буде можливість залучати імпорт, якщо не вистачатиме української генерації", — сказав Сахарук.

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Проте у разі повернення російського агресора до такого нападу на енергосистему, якого зазнавала Україна торішньої зими, то тут можуть різні сценарії. До того ж, за словами виконавчого директора ДТЕК, всі вони відпрацьовані, механізм налагоджено.

"Сценарій коли влучили — відремонтували швидко — повернули світло. Сценарій коли влучили, але досить сильно і тоді є необхідність включати віялові відключення для того, щоб балансувати попит. Це можливо. Це один зі сценаріїв, які ми пропрацьовуємо", — зазначив Сахарук.

Він підкреслив, що минулої зими не було можливості включати світло за графіком лише тоді, коли ступінь руйнації була така велика, що неможливо було жити за графіком.

"У нас були такі райони, навіть області, де були повністю знеструмлені великі міста і багато населених пунктів. Це через те, що були сильно пошкоджені підстанції чи генерація. Тому якщо буде розподілятися електроенергія, тобто ліміти по областях так, як передбачено нормативами, то всі розуміють яким чином виключення робити за графіком. Якщо ж будуть такі великі руйнації, що цього зробити не можна, то тут звичайно буде з графіками дуже важко", — розповів Сахарук.

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Директор ДТЕК Дмитро Сахарук висловив сподівання, що все ж таки енергетична зима пройде у більш-менш нормальному режимі, а українська ППО допоможе зберегти відновлену за пів року енергетичну інфраструктуру.

Як писав Фокус, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький раніше зазначав, що російські терористичні обстріли вже не стануть ні для того несподіванкою, адже енергетики, Сили оборони та споживачі готуються до таких сценаріїв заздалегідь.

Нагадаємо, 12 вересня в Міністерстві енергетики України заявили, що ЗМІ поширювали неправдиві дані про запровадження відключень світла за графіками з 1 жовтня. Натомість зазначили, що в Україні є достатня кількість виробленої електростанціями енергії, тоді як у день спостерігається профіцит потужностей.