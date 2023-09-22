"Будет трудно": в ДТЭК рассказали, когда украинцам могут ввести графики отключений света

Энергетики готовы к сложностям зимнего периода, несмотря на все попытки РФ заморозить украинцев и разрушить энергосистему страны. Сейчас отлажен аварийный механизм и разработаны все возможные сценарии.

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Энергетики тщательно подготовились к зиме и учли все возможные сценарии развития ситуации с энергетической инфраструктурой, которую может снова начать разрушать враг, отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона "Єдині новини".

Сахарук подчеркнул, что последний ракетный обстрел уже может свидетельствовать о том, что враг начинает целиться по украинской энергоинфраструктуре. В качестве примера он привел данные о последней атаке агрессора, когда исчезло питание у 3000 потребителей в Киевской области и 1000 потребителей в Киеве.

Однако энергетики готовы к возможным сложностям этой зимой, потому что, по словам Сахарука, работали над этим 24/7.

"Относительно ТЭЦ, происходили работы по восстановлению блоков. Так, с консервации возвращены два блока, а это 500 мегаватт дополнительной мощности. Одновременно происходил текущий ремонт и уже 15 блоков из 27 подготовлены к зиме, остальные будут закончены к началу отопительного сезона и до конца года. Мы вложили в стабилизацию сети 2,3 миллиарда гривен, 3,2 миллиарда гривен — в тепловую генерацию, осмотрено и отремонтировано почти 4,5 тысячи линейных и воздушных кабелей, около 1,5 тысячи подстанций, осуществлялась очистка леса от опасных веток и т.д.", — подчеркнул Сахарук.

Относительно графиков отключения света, то их можно избежать при условии отсутствия обстрелов и значительных повреждений энергоструктуры.

"Если отвести за кавычки фактор обстрелов, то нам отключения не нужны. Даже зимой, когда будут пиковые нагрузки, у нас будет возможность привлекать импорт, если не будет хватать украинской генерации", — сказал Сахарук.

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Однако в случае возвращения российского агрессора к такому нападению на энергосистему, какой подвергалась Украина прошлогодней зимой, то здесь могут быть разные сценарии. К тому же, по словам исполнительного директора ДТЭК, все они отработаны, механизм отлажен.

"Сценарий когда попали — отремонтировали быстро — вернули свет. Сценарий когда попали, но достаточно сильно и тогда есть необходимость включать веерные отключения для того, чтобы сбалансировать спрос. Это возможно. Это один из сценариев, которые мы прорабатываем", — отметил Сахарук.

Он подчеркнул, что прошлой зимой не было возможности включать свет по графику только тогда, когда степень разрушения была так велика, что невозможно было жить по графику.

"У нас были такие районы, даже области, где были полностью обесточены крупные города и многие населенные пункты. Это из-за того, что были сильно повреждены подстанции или генерация. Поэтому если будет распределяться электроэнергия, то есть лимиты по областям так, как предусмотрено нормативами, то все понимают каким образом исключения делать по графику. Если же будут такие большие разрушения, что этого сделать нельзя, то здесь конечно будет с графиками очень трудно", — рассказал Сахарук.

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Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук выразил надежду, что все же энергетическая зима пройдет в более-менее нормальном режиме, а украинская ПВО поможет сохранить восстановленную за полгода энергетическую инфраструктуру.

Как писал Фокус, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отмечал, что российские террористические обстрелы уже не станут ни для кого неожиданностью, ведь энергетики, Силы обороны и потребители готовятся к таким сценариям заранее.

Напомним, 12 сентября в Министерстве энергетики Украины заявили, что СМИ распространяли ложные данные о введении отключений света по графикам с 1 октября. Вместо этого отметили, что в Украине есть достаточное количество производимой электростанциями энергии, тогда как в день наблюдается профицит мощностей.