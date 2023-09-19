"Должны быть готовы": в "Укрэнерго" рассказали, будут ли выключать свет по графикам

В Укрэнерго посоветовали подготовиться к возможным отключениям света — приобрести генераторы и аккумуляторы. Компания установит лимиты потребления для регионов в случае возникновения дефицита электроэнергии.

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Украина должна быть готова к тому, что снова произойдут отключения электроснабжения, если Вооруженные силы Российской Федерации снова снова будут атаковать энергетику. Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на встрече с компаниями-членами Европейской Бизнес-Ассоциации (EBA), передает пресс-служба "Укрэнерго".

"Энергосистема не такая надежная и с меньшим запасом прочности, чем была до прицельных ударов, но в то же время, российский террор уже не станет неожиданностью и к нему готовятся все — и энергетики, и Силы обороны, и потребители", — сказал Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что в прошлом отопительном сезоне враг повредил крупные ТЭС и ГЭС, некоторые из которых требуют длительных ремонтов. Однако в компании надеются, что Минэнерго выполнит свой план по ремонту электростанций до начала нынешнего отопительного сезона. Кроме этого, Кудрицкий отметил, что для балансировки энергосистемы зимой будет важным доступность импортной электроэнергии.

Также нужно иметь резервные источники питания в случае чрезвычайных ситуций. В частности, "Укрэнерго" будет устанавливать лимиты потребления для регионов в случае возникновения дефицита электроэнергии. Однако облэнерго решать кого, когда и насколько будут выключать свет.

Кудрицкий посоветовал потребителям и бизнесу подготовиться к возможным отключениям — приобрести автономные источники питания (генераторы, аккумуляторы). Кроме этого, бизнесу нужно провести расчеты, поскольку импортированная электроэнергия будет стоить дешевле, чем произведенная с помощью генератора.

"Еще раз хочу подчеркнуть — негативные сценарии это не факт и не точный прогноз, это риски, к которым мы все должны быть готовы. Наша общая готовность реагировать на любые сценарии — не меньший фактор, чем плотное ПВО", — добавил Владимир Кудрицкий.

Напомним, 12 сентября в Министерстве энергетики Украины заявили, что СМИ распространяли ложные данные о введении отключений света по графикам с 1 октября. Зато отметили, что в Украине есть достаточное количество производимой электростанциями энергии, тогда как в день наблюдается профицит мощностей.

В июле директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что зима 2023-2024 годов может быть сложной, ведь разрушенное оборудование энергетической инфраструктуры невозможно восстановить за год. В результате украинская энергосистема может быть более уязвимой к блэкаутам.