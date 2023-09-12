Без света по графику: в Минэнерго ответили, при каких условиях начнутся отключения с 1 октября

В медиа информировали, что уже в октябре начнут отключать электроэнергию. В Министерстве энергетики объяснили, что разработали графики из-за опыта несправедливого распределения света прошлой зимой.

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В СМИ распространили ложные данные о введении отключений света по графикам уже с 1 октября. Об этом 12 сентября предупредили в Министерстве энергетики Украины.

"Сейчас электроэнергетическая, угольная, нефтегазовая отрасли усиленно готовятся к новому отопительному сезону. В Украине продолжается самая масштабная за все времена независимости ремонтная кампания на объектах энергетики. Благодаря этим усилиям энергосистема в полной мере будет готова к прохождению отопительного сезона без отключений электроэнергии и соответственно ограничений потребителей", — заверили в Минэнерго.

Пресс-служба отметила, что производимой электростанциями энергии сейчас достаточно. Более того, днем в Украине наблюдается профицит мощностей.

"А потому применение отключений с 1 октября в любом из регионов страны не планируется", — подчеркнули в министерстве.

В публикации объяснили, что отключения возможны в случае, если во время обстрелов ВС РФ будет повреждена энергетическая инфраструктура.

"Учитывая, что в прошлом году в некоторых регионах возникали ситуации с несправедливым распределением электроэнергии между потребителями, операторами системы распределения были разработаны и заранее опубликованы графики возможных отключений, которые могут быть применены исключительно в случае обстрелов и повреждения энергетического оборудования", — добавили в Минэнерго.

Публикация Минэнерго от 12 сентября Фото: Скриншот

Напомним, СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что с 1 октября в Украине введут графики отключений света. В частности, в Полтавской области якобы уже подготовили шесть очередей, а на Львовщине запланировали отключать свет на максимум четыре часа в сутки.

23 августа во время сессии Львовского городского совета мэр Андрей Садовой заявил, что город должен быть готов к блэкауту на месяц-два. По его словам, ситуация "чрезвычайно сложная".