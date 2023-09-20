"Должны пройти зиму нормально": в ДТЭК считают, что отключения света будут минимальными

По словам Дмитрия Сахарука, в ближайшие несколько месяцев вся надежда будет на системы ПВО. Если будут уничтожаться вражеские объекты еще в небе, тогда и проблем не возникнет.

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Если исключить фактор обстрелов, тогда у энергетической системы Украины есть все шансы пройти зиму в нормальном режиме. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук 20 сентября.

По его словам, если все же обстрелов нельзя будет избежать и Российская Федерация продолжит атаковать критическую инфраструктуру, тогда системы ПВО должны будут сбивать дроны и ракеты по максимуму, чтобы избежать новых повреждений восстановленной за последние полгода энергосистемы.

"Если сейчас вывести за скобки ракетные или дроновые обстрелы, то в принципе мы должны пройти зиму нормально. Без таких глобальных вызовов, которые были прошлой зимой. Но если ввести сюда обстрелы, то возникают вопросы. Потому что не ясно каким образом все это будет происходить", — заявил Дмитрий Сахарук.

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Большую роль в предстоящий холодный период будет играть противовоздушная оборона, которая и должна будет сбивать все вражеские воздушные объекты.

Станции и трансформаторные подстанции не предназначены для того, чтобы выдержать удары ракет и дронов-камикадзе, поэтому в случае прилета могут быть серьезные проблемы с последствиями.

"Поэтому здесь, скажем так, на стороне ПВО задача сбивать по максимуму все, что будет лететь на наши энергетические объекты. Поэтому что можно банально не сохранить все то, что мы сделали как энергетики за последние 6 месяцев", — подытожил Дмитрий Сахарук.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отмечал, что российские террористические обстрелы уже не станут ни для того неожиданностью, ведь энергетики, Силы обороны и потребители готовятся к таким сценариям заранее.

Напомним, 12 сентября в Министерстве энергетики Украины заявили, что СМИ распространяли ложные данные о введении отключений света по графикам с 1 октября. Зато отметили, что в Украине есть достаточное количество производимой электростанциями энергии, тогда как в день наблюдается профицит мощностей.