"Маємо пройти зиму нормально": у ДТЕК вважають, що відключення світла будуть мінімальними

За словами Дмитра Сахарука, у найближчі кілька місяців уся надія буде на системи ППО. Якщо знищуватимуться ворожі об'єкти ще в небі, тоді й проблем не виникне.

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Якщо виключити фактор обстрілів, тоді в енергетичної системи України є всі шанси пройти зиму в нормальному режимі. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук 20 вересня.

За його словами, якщо все ж таки обстрілів не можна буде уникнути і Російська Федерація продовжить атакувати критичну інфраструктуру, тоді системи ППО повинні будуть збивати дрони і ракети по максимуму, щоб уникнути нових пошкоджень відновленої за останні півроку енергосистеми.

"Якщо зараз вивести за дужки ракетні або дронові обстріли, то, в принципі, ми повинні пройти зиму нормально. Без таких глобальних викликів, які були минулої зими. Але якщо ввести сюди обстріли, то виникають питання. Тому що не зрозуміло, в який спосіб усе це відбуватиметься", — заявив Дмитро Сахарук.

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Велику роль у майбутній холодний період відіграватиме протиповітряна оборона, яка і повинна буде збивати всі ворожі повітряні об'єкти.

Станції та трансформаторні підстанції не призначені для того, щоб витримати удари ракет і дронів-камікадзе, тому в разі прильоту можуть бути серйозні проблеми з наслідками.

"Тому тут, скажімо так, на стороні ППО завдання збивати по максимуму все, що буде летіти на наші енергетичні об'єкти. Тому що можна банально не зберегти все те, що ми зробили як енергетики за останні 6 місяців", — підсумував Дмитро Сахарук.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький раніше зазначав, що російські терористичні обстріли вже не стануть ні для того несподіванкою, адже енергетики, Сили оборони та споживачі готуються до таких сценаріїв заздалегідь.

Нагадаємо, 12 вересня в Міністерстві енергетики України заявили, що ЗМІ поширювали неправдиві дані про запровадження відключень світла за графіками з 1 жовтня. Натомість зазначили, що в Україні є достатня кількість виробленої електростанціями енергії, тоді як у день спостерігається профіцит потужностей.