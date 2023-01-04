Реформа енергосистеми під час війни: що допоможе Україні уникнути блекаутів через удари ЗС РФ

Мініелектростанції забезпечать постачанням води та тепла населені пункти в умовах війни та обстрілів критичної інфраструктури, а також енергетичну безпеку атомної генерації.

Related video

В Україні планують налагодити роботу мініелектростанцій, щоб унеможливити тривале виведення з ладу енергосистеми після російських ракетних обстрілів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, через повномасштабне вторгнення Росії в Україні вирішили провести кардинальну реформу — побудувати децентралізовану енергетичну систему.

"Тоді вона буде менш вразлива до ворожих нападів. Йдеться про створення мініелектростанцій та малих об'єктів генерації, імплементованих в існуючу енергосистему", — сказав Шмигаль.

[ + – ] На відео з 4:11

Водночас у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зазначають, що мініелектростанції забезпечать постачання води та тепла до населених пунктів, а також енергетичну безпеку атомної генерації. Крім того, 20 таких міністанцій можуть видати потужність одного атомного блоку.

"Наприклад, для старту атомного блоку необхідно 100-150 МВт. Генератори такої потужності не досягають, а ось мініелектростанції добре впораються з цим завданням", — наголошують у відомстві.

Як працюють мініелектростанції

За словами Дениса Шмигаля, в Україні встановлюють газотурбінні та газопоршневі мініелектростанції, які прибувають до нашої країни в рамках гуманітарної допомоги від різних країн Євросоюзу. При цьому виробництво електрики на таких станціях коштує дорого. Однак їхня перевага полягає у швидкому запуску в роботу: вони розганяються протягом максимум 3 хвилин, тоді як атомний блок – три доби.

Газотурбінні та газопоршневі електростанції з невеликими блоками, в середньому 50 МВт. Але при правильному використанні можна досягти виходу до 1 тис. МВт – це атомний блок. Такі електростанції, як правило, не потребують особливого людського втручання та обслуговування,

Нагадаємо, 2 січня у Міністерстві енергетики попереджали, що перебої з електрикою в Україні триватимуть щонайменше до кінця опалювального сезону. Як пояснив профільний міністр Герман Галущенко, причиною є значні пошкодження як об'єктів генерації, так і систем передачі електроенергії.

А 1 січня в "Укренерго" заявили, що теоретично повний блекаут в Україні може повторитись, але зараз безпосередньої загрози немає. Зниження інтенсивності ударів показує, що Росія все більше втрачає свій атакуючий потенціал разом зі здатністю пошкоджувати українську енергосистему.