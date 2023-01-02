Відключення світла в Україні продовжуватиметься до кінця опалювального сезону — Міненерго

Міністр енергетики заявив, що блекаут в Україні теоретично можливий, але енергосистема країни постійно показує свою стійкість.

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У Міністерстві енергетики України напрацювали низку рішень для забезпечення стабільної роботи енергосистеми за умов постійних атак. Про це повідомили в пресслужбі Міненерго.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, енергосистема країни протягом майже трьох місяців працює за умов постійних обстрілів. У зв'язку з цим у міністерстві розробили низку технічних рішень, які можуть забезпечити стабільність роботи системи. Галущенко висловив упевненість, що енергосистема втримається й за подальших можливих ударів.

"Наша енергосистема протягом майже трьох місяців працює під постійними систематичними обстрілами. Тому вже є набір технічних рішень, які забезпечують стабільність її роботи. Це стосується й генерації та передачі електроенергії", — заявив Галущенко.

Також у міністерстві зазначають, що блекаут в Україні можливий теоретично, проте енергосистема постійно доводить свою стійкість.

Водночас через значні пошкодження як об'єктів генерації, так і систем передачі електроенергії до кінця опалювального сезону доведеться застосовувати графіки відключення світла.

"Основна наша мета — зробити, щоб відключення були плановими та прогнозованими, щоб споживачі чітко розуміли, коли буде відключена електроенергія, а оператори систем розподілу — дотримувалися графіків відключень", — зазначив Герман Галущенко.

У Міненергетики також додали, що зараз відбувається постійний моніторинг за дотриманням цих графіків, який проводять НКРЕКУ, Держенергонагляд і Служба безпеки України.

Нагадаємо, 1 січня в "Укренерго" заявили, що теоретично повний блекаут в Україні може повторитися, але зараз безпосередньої загрози немає. Зниження інтенсивності ударів показує, що Росія все більше втрачає свій потенціал для атак разом зі здатністю пошкоджувати українську енергосистему.

Раніше Фокус писав про введення екстрених відключень світла в Одесі з 31 на 1 січня. Підприємство "ДТЕК Одеські електромережі" повідомило, що ситуація різко погіршилася через обстріл із боку ЗС РФ, і в майбутньому жителі регіону можуть повторно виявитися без світла через навантаження мереж.