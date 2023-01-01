Екстрені відключення світла вводять в Одесі, але скасовують у Києві та Дніпрі, — ДТЕК

Напередодні Нового року ЗС РФ пошкодили енергетичну інфраструктуру в Одеській області. Енергетики не заперечують, що побутові споживачі можуть знову залишитися без електропостачання через навантаження мереж після повернення світла.

Related video

Вранці 1 січня в Одесі діють екстрені графіки відключення світла, але у Києві та Дніпрі ситуація стабілізувалася. Енергетична компанія ДТЕК інформує про статус регіонів на офіційному сайті.

Одеська філія пише, що 1 січня у місті й області застосовуються екстрені відключення електроенергії, тому стабілізаційні графіки не діють. Перевірити, чи є світло на конкретну адресу, можна за допомогою сервісу на сайті.

[ + – ] Повідомлення ДТЕК щодо ситуації в Одеській області Фото: Скриншот

Увечері 31 грудня підприємство "ДТЕК Одеські електромережі" у Facebook заявило про погіршення ситуації внаслідок ударів ЗС РФ. Пресслужба зазначила, що енергетики забезпечують електропостачання критичної інфраструктури та намагаються повернути його побутовим споживачам.

"Є великий ризик, що мешканці Одеської області знову залишаться без електропостачання через навантаження мереж після повернення світла", — попередила ДТЕК. "Ми розуміємо, що підготовка до новорічних свят і святкування Нового року потребує використання електротехніки, але зараз кожен із нас має усвідомлювати, в яких умовах країна зустрічає свято".

На момент написання новини сайти філій ДТЕК у Києві, Київській та Дніпропетровській областях повідомляють про те, що екстрені графіки відключень світла не застосовуються. 31 грудня у Facebook з'явилася інформація, що через ракетні обстріли ЗС РФ у цих регіонах вирішили превентивно відключати електроенергію, щоб зменшити пошкодження інфраструктури у разі влучень. Пізніше того ж дня екстрені відключення скасували.

[ + – ] Повідомлення ДТЕК про ситуацію у Києві

"ДТЕК Київські електромережі докладуть усіх зусиль, щоб кияни у новорічну ніч були зі світлом без відключень. Це вдасться зробити, якщо не буде нових пошкоджень в енергосистемі. Щоб забезпечити мешканців міста світлом у новорічну ніч, буде знижено енергоспоживання бізнесом і промисловістю", — написали енергетики у Facebook.

27 грудня писали, що Міненерго посилить контроль за дотриманням графіків відключень світла в Україні. Міністр Герман Галущенко додав: у перервах між російським обстрілом українські енергетики нарощують виробництво електроенергії.

До цього НКРЕКП розповіла, як правильно написати скаргу через несправедливе відключення світла. Відомство зазначило, що згідно із законодавством чиновники не можуть розглядати звернення, якщо вони складені некоректно.