Экстренные отключения света вводят в Одессе, но отменяют в Киеве и Днепре, — ДТЭК

В канун Нового года ВС РФ повредили энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Энергетики не исключают, что бытовые потребители могут снова останутся без электроснабжения из-за перегрузки сетей после возвращения света.

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Утром 1 января в Одессе действуют экстренные графики отключения света, но в Киеве и Днепре ситуация стабилизировалась. Энергетическая компания ДТЭК информирует о статусе регионов на официальном сайте.

Одесский филиал пишет, что 1 января в городе и области применяются экстренные отключения электроэнергии, поэтому стабилизационные графики не действуют. Проверить, есть ли свет по конкретному адресу, можно с помощью сервиса на сайте.

[ + – ] Сообщение ДТЭК о ситуации в Одесской области Фото: Скриншот

Вечером 31 декабря предприятие "ДТЭК Одесские электосети" в Facebook заявила об ухудшении ситуации в результате ударов ВС РФ. Пресс-служба отмметила, что энергетики обеспечивают электроснабжение критической инфраструктуры и пытаются вернуть его бытовым потребителям.

"Есть большой риск, что жители Одесщины снова останутся без электроснабжения из-за перегрузки сетей после возвращения света", — предупредила ДТЭК. "Мы понимаем, что подготовка к новогодним праздникам и празднование Нового года нуждается в использовании электротехники, но сейчас каждый из нас должен осознавать, в каких условиях страна встречает праздник".

На момент написания новости сайты филиалов ДТЭК в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях сообщают о том, что экстренные графики отключений света не применяются. 31 декабря в Facebook появилась информация, что из-за ракетных обстрелов ВС РФ в этих регионах решили превентивно отключать электроэнергию, чтобы уменьшить повреждения инфраструктуры в случае попаданий. Позже в тот же день экстренные отключения отменили.

[ + – ] Сообщение ДТЭК о ситуации в Киеве

"ДТЭК Киевские электросети приложит все усилия, чтобы киевляне в новогоднюю ночь были со светом без отключений. Это удастся сделать, если не будет новых повреждений в энергосистеме. Чтобы обеспечить жителей города светом в новогоднюю ночь, будет снижено энергопотребление бизнесом и промышленностью", — написали энергетики в Facebook.

27 декабря писали, что Минэнерго усилит контроль за соблюдением графиков отключений света в Украине. Министр Герман Галущенко добавил: в перерывах между российскими обстрелами украинские энергетики наращивают производство электроэнергии.

До этого НКРЭКУ рассказала, как правильно написать жалобу из-за несправедливого отключения света. Ведомство отметило, что по законодательству чиновники не могут рассматривать обращения, если они составлены некорректно.