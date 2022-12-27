Энергетики работают 24/7: в Украине усилят контроль за соблюдением графиков отключений света

По данным Минэнерго, в перерывах между обстрелами россиян украинские энергетики пытаются увеличить объемы производства электроэнергии. Риск очередной волны ракетных ударов повышается накануне праздников.

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Министерство энергетики Украины усилит контроль графиков отключений света. Об этом сказал глава ведомства Герман Галущенко 27 декабря в эфире единого телемарафона.

Нон-стоп проверки соблюдения графиков отключений электроэнергии, по словам министра, нужны во избежание злоупотреблений и выявления манипуляций.

С этой целью работает постоянная комиссия с участием специалистов из Госэнергонадзора, НКРЭКУ и Службы безопасности Украины, продолжил чиновник.

"Для руководителей, допускающих такие нарушения, не будет исключений. Все должны почувствовать, это для нас принципиально, что государство постоянно следит за ситуацией и контролирует ее. Мы будем жестко реагировать на факты нарушений, в том числе публично", — заметил Герман Галущенко.

Ситуация в энергосфере после систематических российских атак сложная, время между обстрелами энергетики используют для снижения дефицита благодаря увеличению объемов производства электроэнергии, констатировал глава Минэнерго.

[ + – ] Герман Галушенко уверен в достаточно высоком риске новых ракетных ударов в праздничные даты

Специалисты, по данным министра, наращивают возможности передачи электроэнергии от источника генерации к потребителю. По словам Галущенко, это особенно актуально для регионов с замкнутой мощностью.

Министр уверен в достаточно высоком риске новых ракетных обстрелов, особенно в праздничные даты. Однако специалисты повысили степень защиты объектов энергетической инфраструктуры, отметил он.

"Сейчас вся энергетическая отрасль работает 24/7, результаты ее работы совершенно очевидны. Мониторим ситуацию круглосуточно — работают энергетики, соответствующие штабы. Мы видим, как улучшается ситуация в энергосистеме", — подчеркнул Галущенко.

Энергосистема Украины пережила 9 ракетных атак ВС РФ

Дефицит мощности в системе к 27 декабря немного сократился после увеличения объемов производства электростанций. Данного показателя все же не хватает для удовлетворения всех потребностей, сообщила госкомпания "Укрэнерго".

Ремонтники провели работы на одной из тепловых электростанций, пострадавшей во время российской ракетной атаки. Благодаря этому удалось включить в сеть ее блок.

"В энергосистеме увеличился уровень потребления из-за поэтапного возвращения в работу поврежденных электросетей и восстановления энергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях. Соответственно увеличилось и количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено электроснабжение, также растет и объем потребления промышленности", — объяснили в госкомпании.

В "Укрэнерго" напомнили, что энергосистема Украины пережила 9 ракетных атак и 12 ударов беспилотниками, поэтому требуются значительные ресурсы и время на восстановление.

"Ремонтные бригады работают круглосуточно. Запитаны все объекты критической инфраструктуры", — заключила компания.

Напомним, что в НКРЭКУ 26 декабря рассказали, как гражданам правильно оформлять жалобы на неравномерные отключения электроснабжения. Комиссия обещает устраивать внеплановые выездные проверки.

Энергокомпания ДТЭК 24 декабря отчиталась об улучшении ситуации с электроснабжением Киева. Оболонь, Куреневка и Борщаговка, по данным специалистов, находятся в тех же условиях, что и остальная часть города.