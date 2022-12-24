В ДТЭК сообщили об улучшении ситуации с электроэнергией в Киеве

Столичные районы Оболонь, Куреневка и Борщаговка, по словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, теперь находятся в таких же условиях со светом, как и другая часть города.

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В субботу, 24 декабря, состояние энергосистемы в Киеве продолжает быть критическим, но ситуация несколько подвинулась. Об этом сообщил генеральный директор YASNO (компания, входящая в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко на своей официальной странице в Фейсбуке.

По его словам, благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить.

"Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальные районы города", — написал Коваленко.

Гендиректор YASNO добавил, что оперативности ремонтных работ на линиях электропередач и подстанциях способствует установившаяся в столице и области теплая погода без снеговых осадков.

Также Коваленко в очередной раз напомнил киевлянам и гостям столицы о соблюдениях правил безопасности. Он попросил людей быть аккуратными с использованием техники и не включать в розетку все гаджеты сразу.

Напомним, во вторник, 20 декабря, чтобы обеспечить необходимое количество электричества объектам критической инфраструктуры в Киеве, энергетикам пришлось отключить от системы энергоснабжения около 1,1 миллиона пользователей. Диспетчеры пытаются сделать так, чтобы все районы Киева были со светом хотя бы короткое время.

Фокус также писал, что Россия может оставить украинцев без света на новогодние и рождественские праздники. Об этом предупредил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.