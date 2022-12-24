У ДТЕК повідомили про покращення ситуації з електроенергією в Києві

Столичні райони Оболонь, Куренівка та Борщагівка, за словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, наразі перебувають у таких самих умовах зі світлом, як і інша частина міста.

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У суботу, 24 грудня, стан енергосистеми в Києві продовжує бути критичним, але ситуація дещо посунулася. Про це повідомив генеральний директор YASNO (компанія, що входить до холдингу ДТЕК) Сергій Коваленко на своїй офіційній сторінці у "Фейсбуці".

За його словами, завдяки старанням енергетиків навантаження на мережу вдалося перерозподілити.

"Тепер Оболонь, Куренівка та Борщагівка перебувають орієнтовно в таких самих умовах, як і решта районів міста", — написав Коваленко.

Гендиректор YASNO додав, що оперативності ремонтних робіт на лініях електропередач і підстанціях сприяє тепла погода, що встановилася в столиці й області, без снігових опадів.

Також Коваленко вкотре нагадав киянам і гостям столиці про дотримання правил безпеки. Він попросив людей бути обережними з використанням техніки та не вмикати в розетки всі гаджети відразу.

Нагадаємо, у вівторок, 20 грудня, щоб забезпечити необхідну кількість електрики об'єктам критичної інфраструктури, енергетикам довелося відключити від системи енергопостачання близько 1,1 мільйона користувачів. Диспетчери намагаються зробити так, щоб усі райони Києва були зі світлом хоч би короткий час.

Фокус також писав, що Росія може залишити українців без світла на новорічні та різдвяні свята. Про це попередив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.