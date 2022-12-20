"Відключали майже все місто": у ДТЕК розповіли про ситуацію зі світлом у Києві

За словами гендиректора компанії YASNO Сергія Коваленка, у Києві є будинки, в яких через російські атаки на енергосистему України світло не з'являлося з ранку 19 грудня.

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У вівторок, 20 грудня, щоб забезпечити необхідну кількість електрики об'єктам критичної інфраструктури, енергетикам довелося відключити від системи енергопостачання близько 1,1 мільйона користувачів. Про це повідомив генеральний директор YASNO (компанія, що входить до холдингу ДТЕК) Сергій Коваленко на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

"На жаль, стан системи в Києві практично не змінився. За день відключалося майже все місто, близько 1,1 млн. користувачів. На наближення до графіка поки не розраховуємо", — написав він.

За словами Коваленка, українська столиця зараз має потужність на 50% меншу за необхідну. І навіть із такої маленької потужності енергетикам потрібно забезпечити критичну інфраструктуру міста. Це — лікарні, пологові будинки та насосні станції, які постачають місто водопровідною водою та підтримують систему опалення.

Він додав, що диспетчери намагаються зробити так, щоб усі райони Києва були зі світлом хоч би короткий час. Проте є низка будинків, які не підключалися до електрики з учорашнього ранку 19 грудня.

Нагадаємо, вночі 19 грудня Росія атакувала територію України дронами-камікадзе іранського виробництва. Найбільше від ракетних ударів окупантів постраждав Київ.

Фокус також писав, що Росія може залишити українців без світла на новорічні та різдвяні свята. Про це попередив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.