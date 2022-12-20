"Отключался почти весь город": в ДТЭК рассказали о ситуации со светом в Киеве

По словам гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко, в Киеве есть дома, в которых из-за российских атак на энергосистему Украины свет не появлялся с утра 19 декабря.

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Во вторник, 20 декабря, чтобы обеспечить необходимое количество электричества объектам критической инфраструктуры в Киеве, энергетикам пришлось отключить от системы энергоснабжения около 1,1 миллиона пользователей. Об этом сообщил генеральный директор YASNO (компания, входящая в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко на своей официальной странице в Фейсбуке.

"К сожалению, состояние системы в Киеве практически не изменилось. За день отключался почти весь город, около 1,1 млн пользователей. На приближение к графику пока не рассчитываем", — написал он.

По словам Коваленко, украинская столица сейчас имеет мощность на 50% меньше необходимой. И даже с такой маленькой мощности энергетикам нужно запитать критическую инфраструктуру города. Это — больницы, роддома и насосные станции, которые снабжают город водопроводной водой и поддерживают систему отопления.

Он добавил, что диспетчеры пытаются сделать так, чтобы все районы Киева были со светом хотя бы короткое время. Однако есть ряд домов, которые не подключались к электричеству со вчерашнего утра 9с 19 декабря, — ред.).

Напомним, ночью 19 декабря Россия атаковала территорию Украины дронами-камикадзе иранского производства. Больше всего от ракетных ударов оккупантов пострадал Киев.

Фокус также писал, что Россия может оставить украинцев без света на новогодние и рождественские праздники. Об этом предупредил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.