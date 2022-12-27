Енергетики працюють 24/7: в Україні посилять контроль за дотриманням графіків відключень світла

За даними Міненерго, у перервах між обстрілами росіян українські енергетики намагаються збільшити обсяги виробництва електроенергії. Ризик чергової хвилі ракетних ударів збільшується напередодні свят.

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Міністерство енергетики України посилить контроль за графіками відключень світла. Про це сказав голова відомства Герман Галущенко 27 грудня в ефірі єдиного телемарафону.

Нон-стоп перевірки дотримання графіків відключень електроенергії, за словами міністра, потрібні, щоб уникнути зловживань та виявлення маніпуляцій.

З цією метою працює постійна комісія за участю фахівців із Держенергонагляду, НКРЕКП та Служби безпеки України, продовжив урядовець.

"Для керівників, які допускають такі порушення, не буде винятків. Усі повинні відчути, це для нас принципово, що держава постійно стежить за ситуацією та контролює її. Ми жорстко реагуватимемо на факти порушень, зокрема публічно", — зауважив Герман Галущенко.

Ситуація в енергосфері після систематичних російських атак є складною, час між обстрілами енергетики використовують для зниження дефіциту завдяки збільшенню обсягів виробництва електроенергії, констатував глава Міненерго.

[ + – ] Герман Галущенко впевнений у досить високому ризику нових ракетних ударів у святкові дати

Фахівці, за даними міністра, збільшують можливості передавання електроенергії від джерела генерації до споживача. За словами Галущенка, це особливо актуально для регіонів із замкнутою потужністю.

Міністр упевнений у досить високому ризику нових ракетних обстрілів, особливо у святкові дати. Проте фахівці підвищили рівень захисту об'єктів енергетичної інфраструктури, зазначив він.

"Зараз вся енергетична галузь працює 24/7, результати її роботи цілком очевидні. Моніторимо ситуацію цілодобово — працюють енергетики, відповідні штаби. Ми бачимо, як покращується ситуація в енергосистемі", — наголосив Галущенко.

Енергосистема України пережила 9 ракетних атак ЗС РФ

Дефіцит потужності у системі до 27 грудня трохи скоротився після збільшення обсягів виробництва електростанцій. Цього показника все ж таки не вистачає для задоволення всіх потреб, повідомила держкомпанія "Укренерго".

Ремонтники провели роботи на одній з теплових електростанцій, яка постраждала під час російської ракетної атаки. Завдяки цьому вдалося додати до мережі її блок.

"В енергосистемі збільшився рівень споживання через поетапне повернення в роботу пошкоджених електромереж і відновлення енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Відповідно збільшилася і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також росте й обсяг споживання промисловості", — пояснили в держкомпанії.

В "Укренерго" нагадали, що енергосистема України пережила 9 ракетних атак і 12 ударів безпілотниками, тому потрібні значні ресурси та час на відновлення.

"Ремонтні бригади працюють цілодобово. Заживлені всі об'єкти критичної інфраструктури", — підсумувала компанія.

Нагадаємо, що в НКРЕКП 26 грудня розповіли, як громадянам правильно оформлювати скарги на нерівномірні відключення електропостачання. Комісія обіцяє влаштовувати позапланові виїзні перевірки.

Енергокомпанія ДТЕК 24 грудня звітувала про покращення ситуації з електропостачанням Києва. Оболонь, Куренівка та Борщагівка, за даними фахівців, перебувають у тих самих умовах, що й решта міста.