Як правильно написати скаргу через несправедливе відключення світла: поради НКРЕКП

Згідно із заявою пресслужби держрегулятора у сфері енергопостачання, безліч звернень споживачів оформлені неналежно і, згідно із законодавством, не можуть бути розглянуті.

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Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, порадила громадянам дотримуватись вимог законодавства, складаючи скарги на нерівномірні відключення електропостачання. Про це повідомила пресслужба НКРЕКУ.

Представники комісії зазначили, що через постійні ворожі атаки на об'єкти енергоінфраструктури поки що неможливо задовольнити потреби всіх споживачів.

Регулятору продовжують надходити численні звернення споживачів щодо нерівномірного (несправедливого) відключення споживачів від електропостачання операторами систем розподілу, зазначається в повідомленні.

Однак безліч звернень споживачів оформлені неналежним чином і не можна розглянути.

Як написати скаргу на вимкнення електроенергії?

Щоб Комісія розглянула звернення споживача, потрібно:

вказати ПІБ, місце проживання громадянина;

викласти суть скарги, зауваження, пропозиції, заяви тощо;

заявник повинен підписати письмове звернення із зазначенням дати;

письмове звернення можна надіслати онлайн.

Як подати скаргу на відключення світла онлайн?

У скарзі має бути:

зазначено ПІБ, місце проживання укладача;

викладено суть питання, пропозиції чи заяви;

підпис заявника, зазначено дату;

вказана електронна адреса для відповіді;

електронний цифровий підпис не обов'язковий.

За інформацією НКРЕКП, зараз спостерігається як дефіцит потужностей, що генерують, так і обмеженість пропускної спроможності мереж передачі електроенергії.

Водночас у НКРЕКП стверджують, що спільно з Міненерго та держрегулятором в енергетичній сфері "тримають це питання на контролі": проводять роботу з операторами систем розподілу для дотримання принципів соціальної справедливості та недискримінації при складанні графіків.

Повідомляється, що, зокрема, проводять позапланові виїзні перевірки.

Нагадаємо, що в ДТЕК повідомили про покращення ситуації з електроенергією у Києві. Оболонь, Куренівка та Борщагівка, за твердженнями гендиректора YASNO Сергія Коваленка, тепер у тих самих умовах з електроенергією, що й решта міста.

Раніше Фокус повідомляв, що Кремль спробує влаштувати для України "темні та складні дні" перед НГ. Президент України попередив про можливі атаки ЗС РФ по інфраструктурі в дні 2022 року, що залишилися.