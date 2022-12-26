Как правильно написать жалобу из-за несправедливого отключения света: советы НКРЭКУ

Согласно заявлению пресс-службы госрегулятора в сфере энергоснабжения, множество обращений потребителей оформлены ненадлежащим образом и, согласно законодательству, не могут быть рассмотрены.

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Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, посоветовала гражданам придерживаться требований законодательства, составляя жалобы на неравномерные отключения электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Представители комиссии отметили, что из-за постоянных вражеских атак на объекты энергоинфраструктуры пока не представляется возможным удовлетворить потребности всех потребителей.

Регулятору продолжают поступать многочисленные обращения потребителей по поводу неравномерного (несправедливого) отключения потребителей от электроснабжения со стороны операторов систем распределения, отмечается в сообщении.

Однако множество обращений потребителей оформлены ненадлежащим образом и не могут быть рассмотрены.

Как написать жалобу на отключение электроэнергии?

Чтобы Комиссия рассмотрела обращение потребителя, нужно:

указать ФИО, место жительства гражданина;

изложить суть жалобы, замечания, предложения, заявления и т.д.;

заявитель должен подписать письменное обращение с указанием даты;

письменное обращение можно переслать онлайн.

Как подать жалобу на отключения света онлайн?

В жалобе должно быть:

указано ФИО, место жительства составителя;

изложена суть вопроса, предложения или заявления;

подпись заявителя, указана дата;

указан электронный адрес для ответа;

электронная цифровая подпись не обязательна.

По информации НКРЭКУ, сейчас наблюдается как дефицит генерирующих мощностей, так и ограниченность пропускной способности сетей передачи электроэнергии.

Вместе с тем, в НКРЭКУ утверждают, что совместно с Минэнерго и госрегулятором в энергетической сфере "держат этот вопрос на контроле": проводят работу с операторами систем распределения для соблюдения принципов социальной справедливости и недискриминации при составлении графиков.

Сообщается, что, в частности, проводятся внеплановые выездные проверки.

Напомним, что в ДТЭК сообщили об улучшении ситуации с электроэнергией в Киеве. Оболонь, Куреневка и Борщаговка, по утверждениям гендиректора YASNO Сергея Коваленко, теперь в тех же условиях со электроэнергией, что и остальная часть города.

Ранее Фокус сообщал, что Кремль попытается устроить для Украины "темные и сложные дни" перед НГ. Президент Украины предупредил о возможных атаках ВС РФ по инфраструктуре в оставшиеся дни 2022 года.