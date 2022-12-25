РФ попытается устроить для Украины "темные и сложные дни" перед Новым годом, — Зеленский (видео)

Президент Украины предупредил, что войска РФ могут попытаться ударить по инфраструктуре в оставшиеся дни 2022 года и поэтому следует быть готовыми к любым сценариям.

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Российские войска могут нанести очередные ракетные удары, которые сделают время, оставшееся до конца 2022 года, "темным и сложным". Украинцам следует готовиться к любым сценариям. Об этом в обращении в воскресенье, 25 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленеский.

По словам главы государства, украинцы должны осознавать, что до конца года российские войска попытаются "сделать это время для нас темным и сложным", так как РФ "проиграла все, что могла в этом году", однако попытается компенсировать свои неудачи "злорадством своих пропагандистов" после ракетных ударов по Украине, в частности, по энергетической инфраструктуре.

"Я знаю, что тьма не будет мешать нам приводить оккупантов к новым их поражениям. Но мы должны быть готовы к любым сценариям", — заявил Зеленский.

Президент призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги в предстоящие дни, найти ближайший Пункт несокрушимости, а также рассказать о расположении таких пунктов своим родителям.

"Позаботьтесь, пожалуйста, и о себе. И будьте готовы помогать другим", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее полиция сообщила, что те граждане, которые окажутся на улице в новогоднюю ночь после начала комендантского часа, рискуют оказаться в отделении. Правоохранители продолжат патрулировать улицы украинских городов в том числе и в праздничный период.

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