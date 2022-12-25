РФ спробує влаштувати для України "темні та складні дні" перед Новим роком, — Зеленський (відео)

Президент України попередив, що війська РФ можуть спробувати вдарити по інфраструктурі в дні 2022 року, що залишилися, і тому слід бути готовими до будь-яких сценаріїв.

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Російські війська можуть завдати чергових ракетних ударів, які зроблять час, що залишився до кінця 2022 року, "темним і складним". Українцям слід готуватися до будь-яких сценаріїв. Про це у зверненні в неділю, 25 грудня, заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, українці мають усвідомлювати, що до кінця року російські війська спробують "зробити цей час для нас темним і складним", оскільки РФ "програла все, що могла цього року", проте спробує компенсувати свої невдачі "зловтіхою своїх пропагандистів" після ракетних ударів по Україні, зокрема по енергетичній інфраструктурі.

"Я знаю, що темрява не заважатиме нам доводити окупантів до нових їхніх поразок. Але ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв", — заявив Зеленський.

Президент закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги майбутніми днями, знайти найближчий Пункт незламності, а також розповісти про розташування таких пунктів своїм батькам.

"Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим", — додав Зеленський.

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