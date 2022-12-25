Українці, які вийдуть на вулицю новорічної ночі, ризикують опинитися у відділенні, — Нацполіція

Правоохоронці продовжать виявляти порушників комендантської години, зокрема й у період зимових свят, заявили у начальника Нацполіції.

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Ті громадяни, які опиняться на вулиці новорічної ночі після початку комендантської години, ризикують опинитися у відділенні поліції. Правоохоронці патрулюватимуть вулиці українських міст, зокрема й у святковий період. Про це в ефірі телемарафону у неділю, 25 грудня, заявила речниця начальника Національної поліції Мар'яна Рева.

"Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день, святковий чи несвятковий, є певні вимоги комендантської години і поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до відділень поліції для встановлення чи перевірки особи", — сказала представниця глави Нацполіції.

За словами Реви, у випадку, якщо люди опинилися на вулиці і не встигли дістатися додому або в інше місце до настання комендантської години, вони можуть прийти до відділень поліції або мобільних пунктів поліції, де в умовах зимових холодів облаштовано пункти обігріву.

"Люди там можуть перечекати цей час доти, доки не закінчиться комендантська година", — сказала прессекретар начальника Нацполіції.

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