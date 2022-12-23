Новий рік без світла. Топ-5 закусок на святковий стіл, які можна приготувати без плити

Мати в запасі кілька варіантів страв, які не вимагають термічної обробки завжди корисно.

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У нинішніх умовах може виявитися так, що навіть на свята не у всіх буде можливість скористатися плитою. Але навіть у такій ситуації можна накрити святковий стіл.

Можна замовити доставку, можна зробити заготовки заздалегідь: наприклад, відварити яйця для того ж олів'є або мімози та запекти м'ясо, а можна обійтися холодними закусками, які взагалі не вимагають термічної обробки, а значить, плита вам не знадобиться.

Салат із крабовими паличками

[ + – ] Салат із крабовими паличками Фото: Скриншот

Інгредієнти:

Качан пекінської капусти;

Упаковка крабових паличок;

Один свіжий огірок;

Банку консервованої кукурудзи;

Майонез, сіль.

Це простий і смачний салат, який можна приготувати не лише на святковий стіл. Кількість інгредієнтів залежить від того, які пропорції вам до вподоби та скільки салату ви хочете зробити. А рецепт простий: тонко наріжте пекінську капусту, наріжте крабові палички, додайте кукурудзу. Вже можна заправляти майонезом і їсти, але якщо вам хочеться привнести трохи свіжості до смаку, додайте нарізаний смужками свіжий огірок.

Рулетики з лаваша з червоною рибою

[ + – ] Рулетики з лаваша з червоною рибою Фото: Скриншот

Інгредієнти:

Тонкий лаваш — 1 штука;

Слабосолона червона риба — 200 гр;

Свіжі огірки — 400 гр;

Сирний сир — 150 гр;

Сметана або несолодкий йогурт на зразок грецького — 60 гр;

Пучок кропу.

Дрібно наріжте кріп, свіжі огірки наріжте на тонкі смужки за допомогою овочечистки або мандоліни. Якщо таких інструментів немає, скористайтеся гострим ножем. Наріжте рибу тонкими скибочками. Можна відразу купити вже нарізане філе — це заощадить час. Змішайте сирний сир, сметану та кріп. Змастіть лаваш сирною масою, викладіть рибу, потім огіркові смужки, акуратно скрутіть лаваш в рулет і наріжте на порції. Робити це бажано перед подачею на стіл.

Прошуто з грушею та блакитним сиром

[ + – ] Прошуто з грушею та блакитним сиром Фото: Getty Images

Інгредієнти:

Прошуто — 100 гр;

Рукола — 20 гр;

Одна груша;

Блакитний сир — 100 гр;

Бальзамічний крем.

Помийте й висушіть руків'я, наріжте грушу невеликими шматочками. Головне — вибирайте щільний і не дуже соковитий плід, інакше він спливе соком. Наламайте сир із блакитною пліснявою на невеликі шматочки, прошуто краще купувати вже нарізаний найтоншими довгими скибочками. Їх розріжте на такі шматочки, щоб ви могли обернути в нього сир, грушу та кілька гілочок руколи.

За бажання закуску можна насадити на шпажку, щоб вона точно втримала форму до подачі на стіл. Прикрасьте готові рулетики парою крапель бальзамічного крему.

Салат із хурмою та копченою куркою

[ + – ] Салат із хурмою Фото: Getty Images

Інгредієнти:

Копчена куряча грудка — 100 гр;

Тарталетки — 16 штук;

Хурма — 200 гр;

Натуральний йогурт — 3 ст. л.;

Волоські горіхи — 30 гр;

М'який козячий сир — 70 гр;

Кинза, петрушка, солодка гірчиця в зернах.

Горіхи порубайте ножем, але не старайтеся. Копчену курячу грудку наріжте дрібними кубиками. Хурму наріжте також, але один плід наріжте часточками за кількістю тарталеток для прикраси.

Петрушку та кінзу дрібно порубайте. Змішайте в мисці йогурт, дрібно нарубані горіхи, гірчицю, сіль, перець і зелень. Окремо змішайте хурму, розкрошений, або дрібно порізаний козячий сир і курячу грудку. Заправте йогуртовою заправкою та перемішайте. Розподіліть по тарталетках, прикрасьте скибочкою хурми та подавайте.

Пудинг із чіа та манго

[ + – ] Пудинг із чіа Фото: Getty Images

Інгредієнти:

Насіння чіа — 4 ст. л.;

Манго або будь-які інші фрукти та ягоди;

Кокосове молоко — пів склянки;

Молоко — пів склянки;

Ваніль, або ванільна есенція;

Цукор — 1 ст.л.;

Свіжа м'ята, подрібнені горіхи.

Дрібно поріжте манго, або інші фрукти, або ягоди, які вам подобаються. Підійде груша чи солодка нетерпка хурма. Заповніть фруктами форми на третину т приберіть в холодильник.

Змішати в окремій мисці кокосове та звичайне молоко, додайте ваніль і цукор або одразу можете використовувати ванільний цукор. Всипте насіння чіа та помішайте, поки маса не почне густіти. Відставте в бік хвилин на п'ять, щоб вона загуснула ще більше. Заповніть стаканчики з фруктами сумішшю з молока та чіа і залиште на холоді хоча б на чотири години. Перед подачею посипте горіхами та дрібно порізаною м'ятою. Насіння чіа при контакті з рідинами виділяють желеподібну речовину, так що з нього виходить чудовий пудинг і смачні десерти.