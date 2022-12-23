Новый год без света. Топ-5 закусок на праздничный стол, которые можно приготовить без плиты
Иметь в запасе несколько вариантов блюд, которые не требуют термической обработки, всегда полезно.
В нынешних условиях может так оказаться, что даже на праздники не у всех будет возможность воспользоваться плитой. Но даже в такой ситуации можно накрыть праздничный стол.
Можно заказать доставку, можно сделать заготовки заранее: например отварить яйца для того же оливье, или мимозы, и запечь мясо, а можно обойтись холодными закусками, которые вообще не требуют термической обработки, а, значит, плита вам не понадобится.
Салат с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- Кочан пекинской капусты;
- Упаковка крабовых палочек;
- Один свежий огурец;
- Банка консервированной кукурузы;
- Майонез, соль.
Это простой и вкусный салат, который можно приготовить не только на праздничный стол. Количество ингредиентов зависит от того, какие пропорции вам по душе и сколько салата вы хотите сделать. А рецепт прост: тонко нарежьте пекинскую капусту, нарежьте крабовые палочки, добавьте кукурузу. Уже можно заправлять майонезом и есть, но если вам хочется привнести немного свежести во вкус: добавьте нарезанный полосками свежий огурец.
Рулетики из лаваша с красной рыбой
Ингредиенты:
- Тонкий лаваш — 1 штука;
- Слабосоленая красная рыба — 200 гр;
- Свежие огурцы — 400 гр;
- Творожный сыр — 150 гр;
- Сметана, или несладкий йогурт вроде греческого — 60 гр;
- Пучок укропа.
Мелко нарежьте укроп, свежие огурцы нарежьте на тонкие ленты с помощью овощечистки, или мандолины. Если таковых инструментов нет, воспользуйтесь острым ножом. Нарежьте рыбу тонкими ломтиками. Можно сразу купить уже нарезанное филе – это сэкономит время. Смешайте творожный сыр, сметану и укроп. Смажьте лаваш творожной массой, выложите рыбу, следом огуречные ленты, аккуратно скрутите лаваш в рулет и нарежьте на порции. Делать это желательно уже перед подачей на стол.
Прошутто с грушей и голубым сыром
Ингредиенты:
- Прошутто — 100 гр;
- Рукола — 20 гр;
- Одна груша;
- Голубой сыр — 100 гр;
- Бальзамический крем.
Помойте и высушите руколу, нарежьте грушу небольшими брусочками. Главное, выбирайте плотный и не слишком сочный плод, иначе он просто истечет соком. Наломайте сыр с голубой плесенью на небольшие кусочки, прошутто лучше покупать уже нарезанный тончайшими длинными ломтиками. Их разрежьте на такие кусочки, чтобы вы могли обернуть в него сыр, грушу и несколько веточек руколы.
При желании закуску можно насадить на шпажку, чтобы она точно удержала форму до подачи на стол. Украсьте готовые рулетики парой капель бальзамического крема.
Салат с хурмой и копченой курицей
Ингредиенты:
- Копченая куриная грудка — 100 гр;
- Тарталетки — 16 штук;
- Хурма — 200 гр;
- Натуральный йогурт – три ст. л.;
- Грецкие орехи — 30 гр;
- Мягкий козий сыр — 70 гр;
- Кинза, петрушка, сладкая горчица с зернами.
Орехи порубите их ножом, но слишком не усердствуйте. Копченую куриную грудку нарежьте мелкими кубиками. Хурму нарежьте также, но один плод нарежьте дольками по числу тарталеток, для украшения.
Петрушку и кинзу мелко порубите. Смешайте в миске йогурт, мелко нарубленные орехи, горчицу, соль, перец и зелень. Отдельно смешайте хурму, раскрошенный, или мелко порезанный козий сыр и куриную грудку. Заправьте йогуртовой заправкой и перемешайте. Распределите по тарталеткам, украсьте ломтиком хурмы и подавайте.
Пудинг с чиа и манго
Ингредиенты:
- Семена чиа — 4 ст. л.;
- Манго, или любые другие фрукты и ягоды;
- Кокосовое молоко – полстакана;
- Молоко – полстакана;
- Ваниль, или ванильная эссенция;
- Сахар – 1 ст. л.;
- Свежая мята, измельченные орехи.
Мелко порежьте манго, или любые другие фрукты, или ягоды, которые вам нравятся. Подойдет груша, или сладкая нетерпкая хурма. Заполните фруктами формочки на треть и уберите в холодильник.
Смешать в отдельной миске кокосовое и обычное молоко, добавьте ваниль и сахар, или сразу можете использовать ванильный сахар. Всыпьте семена чиа и мешайте, пока масса не начнет густеть. Отставьте в сторону минут на пять, чтобы она загустела еще больше. Заполните стаканчики с фруктами смесью из молока и чиа и оставьте на холоде хотя бы на четыре часа. Перед подачей посыпьте орехами и мелко порезанной мятой. Семена чиа при контакте с жидкостями выделяют желирующее вещество, так что из них получается отличный пудинг и вкусные десерты.