Новый год без света. Топ-5 закусок на праздничный стол, которые можно приготовить без плиты

Иметь в запасе несколько вариантов блюд, которые не требуют термической обработки, всегда полезно.

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В нынешних условиях может так оказаться, что даже на праздники не у всех будет возможность воспользоваться плитой. Но даже в такой ситуации можно накрыть праздничный стол.

Можно заказать доставку, можно сделать заготовки заранее: например отварить яйца для того же оливье, или мимозы, и запечь мясо, а можно обойтись холодными закусками, которые вообще не требуют термической обработки, а, значит, плита вам не понадобится.

Салат с крабовыми палочками

[ + – ] Салат с крабовыми палочками Фото: Скриншот

Ингредиенты:

Кочан пекинской капусты;

Упаковка крабовых палочек;

Один свежий огурец;

Банка консервированной кукурузы;

Майонез, соль.

Это простой и вкусный салат, который можно приготовить не только на праздничный стол. Количество ингредиентов зависит от того, какие пропорции вам по душе и сколько салата вы хотите сделать. А рецепт прост: тонко нарежьте пекинскую капусту, нарежьте крабовые палочки, добавьте кукурузу. Уже можно заправлять майонезом и есть, но если вам хочется привнести немного свежести во вкус: добавьте нарезанный полосками свежий огурец.

Рулетики из лаваша с красной рыбой

[ + – ] Рулетики из лаваша с красной рыбой Фото: Скриншот

Ингредиенты:

Тонкий лаваш — 1 штука;

Слабосоленая красная рыба — 200 гр;

Свежие огурцы — 400 гр;

Творожный сыр — 150 гр;

Сметана, или несладкий йогурт вроде греческого — 60 гр;

Пучок укропа.

Мелко нарежьте укроп, свежие огурцы нарежьте на тонкие ленты с помощью овощечистки, или мандолины. Если таковых инструментов нет, воспользуйтесь острым ножом. Нарежьте рыбу тонкими ломтиками. Можно сразу купить уже нарезанное филе – это сэкономит время. Смешайте творожный сыр, сметану и укроп. Смажьте лаваш творожной массой, выложите рыбу, следом огуречные ленты, аккуратно скрутите лаваш в рулет и нарежьте на порции. Делать это желательно уже перед подачей на стол.

Прошутто с грушей и голубым сыром

[ + – ] Прошутто с грушей и голубым сыром Фото: Getty Images

Ингредиенты:

Прошутто — 100 гр;

Рукола — 20 гр;

Одна груша;

Голубой сыр — 100 гр;

Бальзамический крем.

Помойте и высушите руколу, нарежьте грушу небольшими брусочками. Главное, выбирайте плотный и не слишком сочный плод, иначе он просто истечет соком. Наломайте сыр с голубой плесенью на небольшие кусочки, прошутто лучше покупать уже нарезанный тончайшими длинными ломтиками. Их разрежьте на такие кусочки, чтобы вы могли обернуть в него сыр, грушу и несколько веточек руколы.

При желании закуску можно насадить на шпажку, чтобы она точно удержала форму до подачи на стол. Украсьте готовые рулетики парой капель бальзамического крема.

Салат с хурмой и копченой курицей

[ + – ] Салат с хурмой Фото: Getty Images

Ингредиенты:

Копченая куриная грудка — 100 гр;

Тарталетки — 16 штук;

Хурма — 200 гр;

Натуральный йогурт – три ст. л.;

Грецкие орехи — 30 гр;

Мягкий козий сыр — 70 гр;

Кинза, петрушка, сладкая горчица с зернами.

Орехи порубите их ножом, но слишком не усердствуйте. Копченую куриную грудку нарежьте мелкими кубиками. Хурму нарежьте также, но один плод нарежьте дольками по числу тарталеток, для украшения.

Петрушку и кинзу мелко порубите. Смешайте в миске йогурт, мелко нарубленные орехи, горчицу, соль, перец и зелень. Отдельно смешайте хурму, раскрошенный, или мелко порезанный козий сыр и куриную грудку. Заправьте йогуртовой заправкой и перемешайте. Распределите по тарталеткам, украсьте ломтиком хурмы и подавайте.

Пудинг с чиа и манго

[ + – ] Пудинг с чиа Фото: Getty Images

Ингредиенты:

Семена чиа — 4 ст. л.;

Манго, или любые другие фрукты и ягоды;

Кокосовое молоко – полстакана;

Молоко – полстакана;

Ваниль, или ванильная эссенция;

Сахар – 1 ст. л.;

Свежая мята, измельченные орехи.

Мелко порежьте манго, или любые другие фрукты, или ягоды, которые вам нравятся. Подойдет груша, или сладкая нетерпкая хурма. Заполните фруктами формочки на треть и уберите в холодильник.

Смешать в отдельной миске кокосовое и обычное молоко, добавьте ваниль и сахар, или сразу можете использовать ванильный сахар. Всыпьте семена чиа и мешайте, пока масса не начнет густеть. Отставьте в сторону минут на пять, чтобы она загустела еще больше. Заполните стаканчики с фруктами смесью из молока и чиа и оставьте на холоде хотя бы на четыре часа. Перед подачей посыпьте орехами и мелко порезанной мятой. Семена чиа при контакте с жидкостями выделяют желирующее вещество, так что из них получается отличный пудинг и вкусные десерты.