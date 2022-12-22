Комендантська година на Новий рік: які обмеження діятимуть в областях України

У новорічну ніч погуляти швидше за все можна буде лише на Закарпатті. В решті регіонів України діятиме комендатська година, як і зазвичай.

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У новорічну ніч у регіонах України продовжиться дія комендатської години. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

При цьому у відомстві зазначають, що інформація має попередній характер, оскільки влада більшості областей поки що не дала коментарів щодо тривалості комендантської години.

На даний момент комендантська година діє в такий час:

У Київській, Харківській, Івано-Франківській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській областях, у Києві, Кривому Розі та Запоріжжі — з 23:00 до 5:00;

У Львівській, Дніпропетровській, Рівненській, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Миколаївській, Хмельницькій та Чернівецькій областях – з 00:00 до 5:00;

У Чернігівській та Сумській областях – з 23:00 до 4:00;

У Луганській та Донецькій областях – з 21:00 до 5:00;

У Херсонській області – з 19:00 до 6:30.

У Закарпатській області на даний момент комендантська година не діє, тому, швидше за все, і в новорічну ніч там можна буде знаходитися на вулиці.

Нагадаємо, 22 грудня секретар Київської міськради Володимир Бондаренко заявив про те, що комендантську годину в Києві на період новорічних свят швидше за все скасовано не буде.

Водночас мешканці Києва просять місцеву владу скасувати комендантську годину у новорічну ніч — з 31 грудня на 1 січня. Відповідна петиція з’явилася на сайті столичної міської ради 12 грудня.