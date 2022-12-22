Святкувань не буде: влада Києва відповіла, чи скасують комендантську годину на Новий рік (відео)

З одного боку, важливо не дати ворогові вкрасти Новий рік, а з іншого, поставитися відповідально до того, щоб відсвяткувати його безпечно, заявили в Київраді.

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Комендантська година в Києві на період новорічних свят швидше за все скасована не буде. Про це в ефірі каналу "Київ" заявив заступник міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

"У столиці продовжує діяти режим комендантської години. Швидше за все він діятиме і на Новий рік", — сказав чиновник.

Бондаренко наголосив, що жодних великих святкувань у столиці на новорічні свята не буде, також не заплановано містом і заходи для дітей.

"Новорічну ніч, враховуючи, що продовжує діяти режим комендантської години, кожен із нас зустрічатиме із сім'ями… Святкування Різдва та Нового року в умовах війни має свої особливості — з одного боку, ми не даємо ворогові вкрасти у нас це свято, з іншого — повинні максимально з усіма застереженнями безпеки поставитися до такого святкування", — додав секретар Київради.

Тим часом жителі Києва просять місцеву владу скасувати комендантську годину в новорічну ніч— з 31 грудня на 1 січня. Відповідна петиція з’явилася на сайті столичної міської ради 12 грудня.

Також ми писали про те, як 19 грудня, у День Святого Миколая, у Києві запалили новорічну ялинку, яка цьогоріч отримала назву "Ялинка незламності".