У Києві запалили новорічну "Ялинку незламності" (фото)

За словами мера столиці Віталія Кличка, головна ялинка України цього разу не така велика й ошатна, проте все одно подарує свято дітям.

Related video

На Софійській площі в Києві традиційно на День Святого Миколая, 19 грудня, запалили головну новорічну ялинку країни. Святкове дерево, що отримало назву "Ялинка незламності", не таке високе й ошатне, як торішні, проте все одно покликане подарувати дітям новорічний настрій, незважаючи на війну. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Традиційно 19 грудня, у День Святого Миколая, ми запалили вогні на головній ялинці країни на Софійській площі… Цього року, звичайно, формат святкувань інший. Та й ялинка не така велика й ошатна, як завжди. 12 метрів замість 31, як минулого року, і назвали ми її "Ялинкою незламності", — заявив міський голова.

Кличко згадав, що цього року було багато дискусій щодо того, чи ставити ялинку, з огляду на те, що в країні триває війна. Проте, за словами мера, рішення було ухвалене правильне — ялинка має бути, бо діти не повинні втрачати свято навіть у таких умовах.

"У наших дітей має бути свято! Незважаючи на всі спроби російських варварів позбавити українців радості Різдва та Нового року", — додав Кличко.

Нагадаємо, напередодні мер столиці повідомив, що цього року ялинка буде штучною, а конструкцію прикрасять енергозберігальними гірляндами, що працюють від генератора, які підсвічуватимуть у певний час. Поруч із генератором столична влада пообіцяла облаштувати точки для підзарядки гаджетів.

Водночас у Миколаєві цього року встановлено новорічне дерево у стилі "мілітарі" — ялинка вкрита маскувальною сіткою та ілюмінацією.