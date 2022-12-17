На Софійській площі встановлюють ялинку незламності, – Кличко (фото)

Традиційних гулянь та ярмарку на Софійській площі цього року не буде.

Related video

Новий рік дедалі ближче, і на Софійській площі у Києві вже почали встановлювати та прикрашати головну ялинку країни. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів мер української столиці Віталій Кличко, уточнивши, що новорічне дерево кияни охрестили "ялинкою незламності".

Цього року ялинка буде штучною, її висота — 12 метрів. Конструкцію прикрасять енергозберігаючими гірляндами, що працюють від генератора, які підсвічуватимуть у певний час. Поруч із генератором столична влада планує облаштувати точки для підзарядки гаджетів.

[ + – ] Ялина незламності в Києві [ + – ] Ялина незламності в Києві [ + – ] Ялина незламності в Києві

На ялинку повісять близько тисячі кульок синього та жовтого кольору та білих голубів. Верхівку головної ялинки вінчатиме герб України. Нижню частину ялинки оформлять стендами з прапорами країн, які допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни.

"Нагадаю, що цьогоріч ялинку встановлюємо та прикрашаємо за рахунок меценатів і бізнесу, генератор теж надали благодійники. Місто коштів не витрачає. Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде, — уточнив Кличко.

Раніше міський голова Києва показав відремонтований пішохідно-велосипедний міст, який відкрили після ремонту. 10 жовтня поряд із ним впала ворожа ракета, яка під час вибуху пошкодила елементи мосту.