На Софійській площі встановлюють ялинку незламності, – Кличко (фото)
Традиційних гулянь та ярмарку на Софійській площі цього року не буде.
Новий рік дедалі ближче, і на Софійській площі у Києві вже почали встановлювати та прикрашати головну ялинку країни. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів мер української столиці Віталій Кличко, уточнивши, що новорічне дерево кияни охрестили "ялинкою незламності".
Цього року ялинка буде штучною, її висота — 12 метрів. Конструкцію прикрасять енергозберігаючими гірляндами, що працюють від генератора, які підсвічуватимуть у певний час. Поруч із генератором столична влада планує облаштувати точки для підзарядки гаджетів.
На ялинку повісять близько тисячі кульок синього та жовтого кольору та білих голубів. Верхівку головної ялинки вінчатиме герб України. Нижню частину ялинки оформлять стендами з прапорами країн, які допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни.
"Нагадаю, що цьогоріч ялинку встановлюємо та прикрашаємо за рахунок меценатів і бізнесу, генератор теж надали благодійники. Місто коштів не витрачає. Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде, — уточнив Кличко.
Раніше міський голова Києва показав відремонтований пішохідно-велосипедний міст, який відкрили після ремонту. 10 жовтня поряд із ним впала ворожа ракета, яка під час вибуху пошкодила елементи мосту.