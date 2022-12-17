На Софийской площади устанавливают елку несокрушимости, – Кличко (фото)

Традиционных гуляний и ярмарки на Софийской площади в этом году не будет.

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Новый год все ближе, и на Софийской площади в Киеве уже начали устанавливать и украшать главную елку страны. Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко, уточнив, что новогоднее дерево киевляне окрестили "елкой несокрушимости".

В этом году елка будет искусственной, ее высота – 12 метров. Конструкцию украсят энергосберегающими гирляндами, работающими от генератора, которые будут подсвечивать в определенные часы. Рядом с генератором столичные власти планируют обустроить точки для подзарядки гаджетов.

[ + – ] Ель несокрушимости в Киеве [ + – ] Ель несокрушимости в Киеве [ + – ] Ель несокрушимости в Киеве

На ель повесят около тысячи шаров синего и желтого цвета и белых голубей. Верхушку главной елки будет венчать герб Украины. Нижняя часть елки будет оформлена стендами с флагами стран, помогающими Киеву справиться с вызовами и последствиями войны.

"Напомню, что елку устанавливаем и украшаем за счет меценатов и бизнеса, генератор тоже предоставили благотворители. Город средств не тратит. Массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади не будет", – уточнил Кличко.

Ранее мэр Киева показал отремонтированный пешеходно-велосипедный мост, который открыли после ремонта. 10 октября рядом с ним упала вражеская ракета, которая при взрыве повредила элементы моста.