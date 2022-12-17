В Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост, под который попала российская ракета

Мост был поврежден взрывом российской ракеты при атаке на Киев 10 октября.

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Пешеходно-велосипедный мост в Киеве открылся в субботу, 17 декабря, после ремонтных работ, которые проводились после того, как в результате ракетной атаки российской армии на столицу он был частично поврежден. Радостную новость сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам во время ремонта заменили все 18 поврежденных напольных стеклопакетов и 143 перильных стекла, из которых 57 были полностью разрушены, а 86 повреждены, восстановили перила и тросы, натянутые вдоль моста, а сотрудники "Киевавтодормоста" еще раз обследовали опоры сооружения, систему освещения и видеонаблюдения.

На покрытие моста нанесли антигололедные материалы и убрали снег.

"Итак, один из наших символов несокрушимости снова радостно ждет киевлян и гостей столицы", – написал градоначальник на своей странице в Facebook, опубликовав несколько фотографий.

Пешеходно-велосипедный мост в Киеве, который соединяет парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов, открыли 25 мая 2019 года, а уже 13 июня его закрыли на регламентные ремонтные работы. В народе этот объект прозвали "мостом Кличко".

Атака, в результате которой одна ракета упала под мостом, была осуществлена 10 октября. Враг бил по энергетической инфраструктуре Украины и Киева в частности. Тогда пострадали стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста, а трос и металлические конструкции уцелели.

В момент удара на мосту находился человек, который чудом не пострадал.

Напомним, последний массированный удар по Украине россияне осуществили 16 декабря. Из 40 ракет, летевших на Киев, были сбиты 37, а Кличко сообщил о взрывах в трех районах города.