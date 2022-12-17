У Києві відкрили пішохідно-велосипедний міст, під який влучила російська ракета

Міст був пошкоджений вибухом російської ракети під час атаки на Київ 10 жовтня.

Related video

Пішохідно-велосипедний міст у Києві відкрився у суботу, 17 грудня, після ремонтних робіт, які проводилися після того, як внаслідок ракетної атаки російської армії на столицю він частково пошкодився. Радісну новину повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його словами, під час ремонту замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів та 143 скляні перила, з яких 57 повністю зруйнувало, а 86 пошкодило, відновили перила та троси, натягнуті вздовж мосту, а співробітники "Київавтодормосту" ще раз обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження.

На покриття мосту нанесли антиожеледні матеріали та прибрали сніг.

"Тож, один із наших символів незламності знову радісно чекає на киян та гостей столиці", — написав мер на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши кілька фотографій.

Пішохідно-велосипедний міст у Києві, який сполучає парк "Володимирська гірка" з Аркою дружби народів, відкрили 25 травня 2019 року, а вже 13 червня його закрили на регламентні ремонтні роботи. У народі цей об'єкт прозвали "мостом Кличко".

Атаку, внаслідок якої одна ракета впала під мостом, здійснили 10 жовтня. Ворог бив по енергетичній інфраструктурі України та Києва зокрема. Тоді постраждали скляні елементи пішохідно-велосипедного мосту, а трос та металеві конструкції вціліли.

У момент удару на мосту була людина, яка дивом не постраждала.

Нагадаємо, останній масований удар по Україні росіяни здійснили 16 грудня. З 40 ракет, що летіли на Київ, збито 37, а Кличко повідомив про вибухи у трьох районах міста.