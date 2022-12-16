Запуск около 60 ракет: армия России ведет массированный обстрел Украины, работает ПВО

Утром на аэродроме "Энгельс-2" наблюдалась активность российской стратегической авиации. Ракеты летели с Каспийского направления и Черного моря, в Харьковской и Киевской областях сработало ПВО.

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Российская армия утром 16 декабря устроила очередной массированный ракетный удар по Украине. В Киеве и многих регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Telegram-каналы сообщали об активности стратегической авиации России на аэродроме "Энгельс-2" и возможном пуске ракет Х-101 самолетами Ту-95 с Каспийского направления.

"Были пуски с 9 самолетов. Ракеты заходят на территорию Украину в течение 10 минут", — отмечали в пабликах.

Глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким сообщил о пролете первых ракет и призвал не игнорировать сигналы тревоги.

"Ожидаем около 60 штук. На севере уже над территорией Украины часть. Также думаю, что наше ПВО собьет 50+ минимум", — подсчитал он.

Глава Житомирской ОВА Бунечко также пишет об угрозе массированного ракетного удара. Две ракеты были замечены над Харьковской областью. Позже появилась информация о взрывах в регионе, предварительная причина — работа ПВО.

ВС РФ также запустили ракеты с акватории Черного моря, несколько снарядов летели в сторону Киева через Нежин. В Киевской области отработала система ПВО.

Напомним, что 15 декабря российские захватчики обстреляли ракетами инфраструктурные объекты Харькова. ВС РФ выпустили по городу ракеты С-300.

Главное управление разведки Минобороны Украины 12 декабря подсчитало, что РФ могла произвести 240 ракет Х-101 и 120 крылатых ракет "Калибр" за время полномасштабного вторжения в Украину. Каждый месяц вражеский ВПК производит около 40 ракет, отметили разведчики.

Фокус ранее писал об установщиках полетных заданий для российских ракет. Во время массированных ударов по территории Украины пусками руководят сотрудники секретного подразделения при Главном вычислительном центре ВС РФ.