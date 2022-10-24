Убийцы на дистанционке: СМИ рассекретили наводчиков крылатых ракет на города Украины (фото)

На совести секретного ведомства, в котором работают бывшие айтишники и военные инженеры, десятки погибших мирных украинцев.

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Полетные задания для высокоточных российских ракет устанавливают сотрудники секретного подразделения в составе Главного вычислительного центра (ГВЦ) ВС РФ. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Журналисты напоминают, что с первого дня полномасштабного вторжения Россия, используя ракетное вооружение, уничтожала гражданскую инфраструктуру и убивала мирных жителей. Расследователям удалось установить военных преступников, отвечающих за установку полетных заданий для высокоточных ракет в ходе массированных ударов по территории Украины.

Массированные ракетные удары по Украине — наводчики из Главного вычислительного центра ВС РФ

Чтобы установить ответственных за наводку и установку полетных заданий, журналистам пришлось проанализировать данные тысяч выпускников ведущих военных институтов России, специализирующихся на ракетостроении и целеуказании. Речь идет о подмосковной Военной академии Ракетных войск стратегического назначения и петербургском Военно-морском инженерном институте.

Все выпускники-ракетчики, которые трудоустроились в ГВЦ, зарегистрированы как проживающие и работающие по адресу Знаменка, 19 в Москве — это официальный адрес Генерального штаба ВС РФ.

[ + – ] Наведением ракетных ударов по Украине занимается Главный вычислительный центр Генштаба

В военных изданиях функции ГВЦ описываются как "предоставление ИТ-услуг" и "автоматизация" Вооруженных сил. В официальных российских СМИ об этом ведомстве мало информации. Для изучения возможной связи центра с наведением ракет на украинские города журналисты также изучили метаданные телефонных разговоров начальника центра генерал-майора Роберта Баранова.

"Анализ его звонков с 24 февраля по конец апреля 2022 года показал: каждый раз перед запусками крылатых ракет ему звонили с одного конкретного номера, который, как мы определили, принадлежит полковнику Игорь Багнюку, зарегистрированному по тому же адресу, что и другие известные офицеры ГВЦ, — на Знаменке, 19. Затем мы изучили метаданные звонков самого Багнюка и обнаружили его интенсивное общение более чем с 20 военными инженерами и айтишниками из ГВЦ. На основе кластеров из повторяющихся звонков мы реконструировали команду из 33 военных инженеров, подчиняющихся полковнику Багнюку. Кроме того, проанализировав эти данные, мы смогли связать многие отдельные удары крылатыми ракетами с конкретными подразделениями ГВЦ и обнаружили корреляцию между типом ракет и конкретными сотрудниками ГВЦ", — говорится в совместном расследовании журналистов.

[ + – ] Структура Главного вычислительного центра Генштаба РФ

Рассекреченое ведомство ГВЦ, как минимум, состоит из трех команд, каждая из которых отвечает за программирование траектории полета одного конкретного типа высокоточных ракет: ЗМ-14 ("Калибр", морского базирования), 9М728 (он же Р-500, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" (наземного базирования) и Х-101 (воздушного базирования).

Журналисты The Insider связались с несколькими наводчиками. Российские офицеры признали, что телефонные номера принадлежат именно им, однако они опровергли свою причастность к ГВЦ. Некоторые собеседники заверяли, что работают на свиноферме или в цветочной лавке, и подчеркнули, что не имеют никакого отношения к ракетным ударам по Украине.

[ + – ] Сотрудники Главного вычислительного центра Генштаба РФ

Массированные ракетные удары по Украине — биографии убийц и военных преступников

Непосредственным командиром подразделения наведения ракетявляется полковник Игорь Багнюк. Офицер родился в 1982 году в Риге, а в 2004 году окончил Серпуховский филиал Академии РВСН, который специализируется на информационных системах для российских ракет. Багнюк проходил службу в воинской части 29692 (2027-й авиационно-технический склад) под Владимиром, пока в какой-то момент, не позднее 2010 года, его не перевели в Москву для службы в ГВЦ.

Журналисты также установили, что полковник имеет медаль за участие в военной интервенции в Сирийскую Республику. Подобная награда вручается российским военнослужащим с 2015 года.

[ + – ] Топ-офицер Главного вычислительного центра Генштаба Игорь Багнюк

Многие из офицеров ГВ, как утверждают журналисты, являются айтишниками, которые успели поработать в обычных частных компаниях. Среди них, например, Матвей Любавин — один из ключевых подчиненных полковника Багнюка, судя по количеству телефонных разговоров.Любавин родился в 1992 году, в 2009 году окончил Нахимовское военно-морское училище в Санкт-Петербурге, а затем в 2014 году окончил Военно-морской инженерный институт в Санкт-Петербурге по специальности "ИТ-автоматизация систем специального назначения". До работы в ГВЦ работал в двух банках и в фармацевтической компании.

[ + – ] Сотрудник Главного вычислительного центра Генштаба Матвей Любавин

Массированные ракетные удары по Украине — наведение ракет и убийства мирных украинцев

Телефонные записи Багнюка и его подчиненных, проанализированные расследователями, за несколько недель до массированной атаки 10 октября показывают со 2 октября повышение активности звонков, достигающей пика 9 октября. В последний день перед нанесением ударов инженерам-наводчикам было сделано 11 звонков.

До 2 октября, как сказано в расследовании, звонков не было около двух недель. Подобные факты свидетельствуют о том, что Кремль начал планировать массированные ракетные удары за несколько недель, и пуск смертоносных ракет по гражданским объектам не мог быть следствием подрыва Крымского моста.

Своим командирам — генерал-лейтенанту Баранову и полковнику Капшуку — Багнюк звонит редко. Детальный анализ его звонков высшему руководству ГВЦ показывает связь между этими звонками и надвигающимися крупномасштабными ракетными атаками, которые осуществляются по территории Украины.

В последний раз Багнюк общался с генералом Барановым 10 сентября в 12:41. Последний звонок офицер сделал в 21:20 в ту субботу вечером капитану Алексею Михайлову, который является специалистом по наведению крылатых ракет комплекса "Искандер". На следующий день, 11 сентября, в воскресенье, у Сергея Шойгу отчитались, что за последние сутки ВС РФ запустили несколько ракет с "Искандеров" по украинской военной базе на Донбассе. В тот же день оккупационные войска запустили еще 12 крылатых ракет — шесть морских "Калибров" и шесть Х-101 воздушного базирования — по Украине, что стало первой известной попыткой нанести значительный ущерб энергетической инфраструктуре Украины.

12 сентября Багнюк вылетел в Ростов, о чем свидетельствуют метаданные его телефона. В ночь с 12 на 13 сентября в его телефонных записях зафиксирован новый шквал звонков. Ночью офицер четыре раза говорил со своим начальником полковником Капшуком и дважды звонил майору Матвею Любавину и капитану Алексею Михайлову. На следующий день Минобороны России отчиталось об осуществлении пуска крылатой ракеты комплекса "Искандер" по командному пункту ВСУ. Через несколько часов российские войска нанесли массированный удар по Кривому Рогу, из-за чего тысячи мирных жителей на несколько дней остались без водоснабжения.

Самые ранние звонки между Багнюком и генералом Барановым, которые удалось отследить расследователям, датируются 13 марта 2022 года. В то утро они дважды разговаривали между 10:00 и 10:30. Этим же утром ВС РФ осуществили один из самых массированных ракетных ударов с начала вторжения: 30 ракет Х-101 и "Калибр" привели к гибели не менее 35 и ранению 134 человек на военном полигоне под Львовом.

Напомним, что 10 октября ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Украине, выпустив несколько десятков крылатых ракет в направлении жилых кварталов. Жертвами обстрела стали, как минимум, 19 человек, а различные ранения получили более 100 украинцев.

Также сообщалось, что с 7 по 18 октября ВС РФ осуществили как минимум 190 ударов по территории Украины, а в результате обстрелов погибли более 70 украинцев.