Погибли более 70 человек: РФ за несколько дней ударила по Украине более 190 раз

По словам спикера ГСЧС Александра Хорунжего, больше всего пострадали Киев и область. ВС РФ направили свои ракеты и дроны на объекты критической инфраструктуры и многоэтажные дома.

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Только за одиннадцать дней (с 7 по 18 октября) ВС РФ атаковали Киев и остальные города Украины более 190 раз. Об этом сообщил спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

По словам Хорунжего, для атак по украинской инфраструктуре и террора мирных жителей российские военные использовали ракеты, дроны-камикадзе и ствольную артиллерию.

Кроме Киева, атакам ВС РФ подверглись 16 областей Украины. Ракетные обстрелы и атаки дронами были особенно сильными 10, 11, 17 и 18. Более всего пострадали от них Киев и Киевская область.

Удары были нанесены в основном по объектам критической инфраструктуры, в частности по объектам энергетики и по гражданским объектам (это как частные жилые дома, так и многоэтажные жилые дома).

По состоянию на сегодня известно о более 70 погибших, травмированы более 240 человек, повреждены свыше 380 объектов.

Напомним, в результате ракетного удара российских войск по энергетической инфраструктуре Киева погибли два человека, еще один ранен. Вооруженные силы России использовали запрещенные международным правом средства ведения войны. В части районов столицы пропало электричество, а в центр воду будут подвозить автотранспортом.

Фокус ранее писал, что в результате ракетных ударов Житомир остался без электричества и водоснабжения. В Киеве частично выключили электричество в Оболонском районе.