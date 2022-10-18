Ракетный удар по Киеву: в результате атаки войск РФ погибли 2 человека, — прокуроры

Вооруженные силы России использовали запрещенные международным правом средства ведения войны. В части районов столицы пропало электричество, а в центр воду будут подвозить автотранспортом.

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В результате ракетного удара российских войск по энергетической инфраструктуре Киева погибли два человека, еще один ранен. Об этом сообщила в Telegram Киевская городская прокуратура.

По данным следствия вооруженные силы РФ использовали запрещенные международным правом средства ведения войны и обстреляли объекты энергообеспечения на Левом берегу столицы.

Правоохранители уточняют информацию о погибших и пострадавших. На месте происшествия работают спасатели, прокуроры, следователи и эксперты, фиксирующие преступления россиян. СБУ ведет досудебное расследование.

Прокуроры открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством.

Киевский мэр Виталий Кличко рассказывал, что взрывы были в Деснянском районе. Во многих жилых домах на Левом берегу ограничено водо- и энергоснабжение. Жителям Киева советуют сегодня экономить электроэнергию и не пользоваться кондиционерами, обогревателями и микроволновками.

Из-за повреждений объектов энергообеспечения возможно снижение давления в водопроводной сети Киева, может быть повышение цветности и мутности воды, добавил "Киевводоканал".

В Печерском районе возможно отсутствие водоснабжения, туда будут подвозить воду автотранспортом.

"Ситуация будет продолжаться до устранения повреждений инфраструктуры, ориентировочно в течение суток. "Киевводоканал" делает все возможное, чтобы обеспечить город минимальным объемом воды", — обещают специалисты.

Обстрелы энергоинфраструктуры Киева — ситуация в области

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в Броварском и Вышгородском районах Киевской области были перебои с подачей электроэнергии.

"Без света осталось 2108 клиентов. Специалисты ДТЭК прилагают усилия, чтобы возобновить электроснабжение для жителей региона, как только получат разрешение на проведение работ", — отметили чиновники.

В области разработан план реагирования на различные сценарии повреждения ключевых объектов электроснабжения.

Напомним, что Офис президента предупредил украинцев о возможных отключениях электричества, отопления и воды из-за российских ударов. В энергосистеме страны наблюдается критическая ситуация.

Фокус ранее писал, что в результате ракетных ударов Житомир остался без электричества и водоснабжения. В Киеве частично выключили электричество в Оболонском районе.