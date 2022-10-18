Проблемы с водой и светом: Кличко рассказал о ситуации в столице после сегодняшнего обстрела

По словам мэра, россияне атаковали два объекта критической инфраструктуры. Из-за этого на левом берегу города частично ограничено водо- и энергоснабжение.

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В результате сегодняшнего обстрела в Киеве повреждено два объекта критической инфраструктуры. Из-за этого в городе есть проблемы с водой и светом. Об этом у себя в Telegram-канале написал мэр столицы Виталий Кличко.

Городской голова уточнил, что во многих жилых домах на левом берегу Киева частично ограничено водо- и энергоснабжение. В некоторых многоэтажках также возможно снижение давления в водопроводной сети. Из кранов может течь загрязненная вода, предупредил мэр.

Кличко обратился к киевлянам с просьбой беречь сегодня электроэнергию и в не включать мощные электроприборы, такие как кондиционеры, обогреватели и микроволновки.

В тех домах, где в водопроводах пониженное давление, стоит экономно использовать воду. Если воды в кранах уже нет, горожане могут найти ближайший к дому в бювет на карте.

[ + – ] Карта бюветов в Киеве

Аварийно-спасательные работы в столице продолжаются, подчеркнул Кличко.

Напомним, утром 18 октября россияне в очередной раз обстреляли Киев. Целью ВС РФ стали объекты критической инфраструктуры.

Также оккупанты сегодня атаковали Днепр. После обстрела россиян на энергетическом объекте города начался сильный пожар.