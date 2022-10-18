Проблеми з водою та світлом: Кличко розповів про ситуацію у столиці після сьогоднішнього обстрілу

За словами мера, росіяни атакували два об'єкти критичної інфраструктури. Через це на лівому березі міста частково обмежено водо- та енергопостачання.

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Внаслідок сьогоднішнього обстрілу в Києві пошкоджено два об'єкти критичної інфраструктури. Через це у місті є проблеми з водою та світлом. Про це в себе у Telegram-каналі написав мер столиці Віталій Кличко.

Міський голова уточнив, що у багатьох житлових будинках на лівому березі Києва частково обмежено водо- та енергопостачання. У деяких багатоповерхівках також можливе зниження тиску у водопровідній мережі. З кранів може текти забруднена вода, попередив мер.

Кличко звернувся до киян із проханням берегти сьогодні електроенергію і не вмикати потужні електроприлади, такі як кондиціонери, обігрівачі та мікрохвильові печі.

У тих будинках, де у водопроводах знижений тиск, варто ощадливо використовувати воду. Якщо води в кранах вже немає, містяни можуть знайти найближчий до дому бювет на карті.

[ + – ] Карта бюветів у Києві

Аварійно-рятувальні роботи у столиці тривають, наголосив Кличко.

Нагадаємо, вранці, 18 жовтня, росіяни вкотре обстріляли Київ. Метою ЗС РФ стали об'єкти критичної інфраструктури.

Також окупанти сьогодні атакували Дніпро. Після обстрілу росіян на енергетичному об'єкті міста почалася сильна пожежа.