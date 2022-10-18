Ракетний удар по Києву: внаслідок атаки військ РФ загинули 2 особи, — прокурори

Збройні сили Росії використовували заборонені міжнародним правом засоби ведення війни. У частині районів столиці зникла електрика, а до центру воду підвозитимуть автотранспортом.

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Внаслідок ракетного удару російських військ по енергетичній інфраструктурі Києва загинули двоє людей, ще одна поранена. Про це повідомила у Telegram Київська міська прокуратура.

За даними слідства, збройні сили РФ використовували заборонені міжнародним правом засоби ведення війни та обстріляли об'єкти енергозабезпечення на Лівому березі столиці.

Правоохоронці уточнюють інформацію про загиблих та постраждалих. На місці події працюють рятувальники, прокурори, слідчі та експерти, які фіксують злочини росіян. СБУ веде досудове розслідування.

Прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Київський мер Віталій Кличко розповідав, що вибухи були у Деснянському районі. У багатьох житлових будинках на Лівому березі обмежено водо- та енергопостачання. Жителям Києва радять сьогодні економити електроенергію та не користуватися кондиціонерами, обігрівачами та мікрохвильовками.

Через пошкодження об'єктів енергозабезпечення можливе зниження тиску у водопровідній мережі Києва, може бути підвищення кольоровості та каламутності води, додав "Київводоканал".

У Печерському районі можлива відсутність водопостачання, туди підвозитимуть воду автотранспортом.

"Ситуація продовжуватиметься до усунення пошкоджень інфраструктури, орієнтовно протягом доби. "Київводоканал" робить все можливе, щоб забезпечити місто мінімальним обсягом води", — обіцяють фахівці.

Обстріли енергоінфраструктури Києва — ситуація в області

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що у Броварському та Вишгородському районах Київської області були перебої з подачею електроенергії.

"Без світла залишилося 2108 клієнтів. Фахівці ДТЕК докладають зусиль, щоб відновити електропостачання для мешканців регіону, як тільки отримають дозвіл на проведення робіт", — зазначили чиновники.

В області розроблено план реагування на різні сценарії пошкодження ключових об'єктів електропостачання.

Нагадаємо, що Офіс президента попередив українців про можливі відключення електрики, опалення та води через російські удари. У енергосистемі країни спостерігається критична ситуація.

Фокус раніше писав, що внаслідок ракетних ударів Житомир залишився без електрики та водопостачання. У Києві частково вимкнули електрику в Оболонському районі.