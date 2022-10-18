Загинули понад 70 людей: РФ за кілька днів вдарила по Україні понад 190 разів

За словами спікера ДСНС Олександра Хорунжого, найбільше постраждали Київ та область. ЗС РФ спрямували свої ракети та дрони на об'єкти критичної інфраструктури та багатоповерхові будинки.

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Лише за одинадцять днів (із 7 по 18 жовтня) ЗС РФ атакували Київ та інші міста України понад 190 разів. Про це повідомив речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

За словами Хорунжого, для атак по українській інфраструктурі та терору мирних жителів російські військові використовували ракети, дрони-камікадзе та ствольну артилерію.

Окрім Києва, атаки ЗС РФ зазнали 16 областей України. Ракетні обстріли й атаки дронами були особливо сильними 10, 11, 17 та 18. Найбільше постраждали від них Київ і Київська область.

Удари були нанесені переважно по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема по об'єктах енергетики та цивільних об'єктах (це як приватні житлові будинки, так і багатоповерхові житлові будинки).

Станом на сьогодні відомо про понад 70 загиблих, травмовано понад 240 осіб, пошкоджено понад 380 об'єктів.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару російських військ по енергетичній інфраструктурі Києва загинули двоє людей, ще одна поранена. Збройні сили Росії використовували заборонені міжнародним правом засоби ведення війни. У частині районів столиці зникла електрика, а до центру воду підвозитимуть автотранспортом.

Фокус раніше писав, що внаслідок ракетних ударів Житомир залишився без електрики та водопостачання. У Києві частково вимкнули електрику в Оболонському районі.