Убивці на дистанційці: ЗМІ розсекретили навідників крилатих ракет на міста України (фото)

На совісті секретного відомства, в якому працюють колишні айтішники та військові інженери, десятки загиблих мирних українців.

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Польотні завдання високоточних російських ракет встановлюють співробітники секретного підрозділу в складі Головного обчислювального центру (ГОЦ) ЗС РФ. Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat та Der Spiegel.

Журналісти нагадують, що з першого дня повномасштабного вторгнення Росія, використовуючи ракетне озброєння, знищувала цивільну інфраструктуру та вбивала мирних жителів. Розслідувачам вдалося встановити воєнних злочинців, які відповідають за встановлення польотних завдань для високоточних ракет під час масованих ударів по території України.

Масовані ракетні удари по Україні — навідники з Головного обчислювального центру ЗС РФ

Щоб встановити відповідальних за наведення і встановлення польотних завдань, журналістам довелося проаналізувати дані тисяч випускників провідних військових інститутів Росії, що спеціалізуються на ракетобудуванні та цілевказуванні. Йдеться про підмосковну Військову академію Ракетних військ стратегічного призначення і петербурзький Військово-морський інженерний інститут.

Усі випускники-ракетники, які працевлаштувалися у ГОЦ, зареєстровані як ті, хто мешкають і працюють за адресою Знам'янка, 19 у Москві — це офіційна адреса Генерального штабу ЗС РФ.

[ + – ] Наведенням ракетних ударів по Україні займається Головний обчислювальний центр Генштабу

У військових виданнях функції ГОЦ описуються як "надання ІТ-послуг" та "автоматизація" Збройних сил. В офіційних російських ЗМІ про це відомство мало інформації. Для вивчення можливого зв'язку центру з наведенням ракет на українські міста журналісти також вивчили метадані телефонних розмов начальника центру генерал-майора Роберта Баранова.

"Аналіз його дзвінків із 24 лютого по кінець квітня 2022 року показав: щоразу перед запусками крилатих ракет йому дзвонили з одного конкретного номера, який, як ми визначили, належить полковнику Ігорю Багнюку, зареєстрованому за тією ж адресою, що й інші відомі офіцери ГОЦ, — на Знам'янці, 19. Потім ми вивчили метадані дзвінків самого Багнюка і зафіксували його інтенсивне спілкування з понад 20 військовими інженерами й айтішниками з ГОЦ. На основі кластерів із дзвінків, що повторюються, ми реконструювали команду з 33 військових інженерів, які підпорядковуються полковнику Багнюку. Крім того, проаналізувавши ці дані, ми змогли пов'язати багато окремих ударів крилатими ракетами з конкретними підрозділами ГОЦ і виявили кореляцію між типом ракет та конкретними співробітниками ГОЦ", — йдеться у спільному розслідуванні журналістів.

[ + – ] Структура Головного обчислювального центру Генштабу РФ

Розсекречене відомство ГОЦ, як мінімум, складається з трьох команд, кожна з яких відповідає за програмування траєкторії польоту одного конкретного типу високоточних ракет: ЗМ-14 ("Калібр", морського базування), 9М728 (він же Р-500, оперативно-тактичні ракетні) комплекси "Іскандер" (наземного базування) та Х-101 (повітряного базування).

Журналісти The Insider зв'язалися з кількома навідниками. Російські офіцери визнали, що телефонні номери належать саме їм, проте вони спростували свою причетність до ГОЦ. Деякі співрозмовники запевняли, що працюють на свинофермі чи у квітковій крамниці, і наголосили, що не мають жодного стосунку до ракетних ударів по Україні.

[ + – ] Співробітники Головного обчислювального центру Генштабу РФ

Масовані ракетні удари по Україні — біографії вбивць та воєнних злочинців

Безпосереднім командиром підрозділу наведення ракет є полковник Ігор Багнюк. Офіцер народився 1982 року в Ризі, а в 2004 році закінчив Серпуховську філію Академії РВСН, яка спеціалізується на інформаційних системах для російських ракет. Багнюк проходив службу у військовій частині 29692 (2027 авіаційно-технічний склад) під Володимиром, поки в якийсь момент, не пізніше 2010 року, його не перевели в Москву для служби в ГОЦ.

Журналісти також встановили, що полковник має медаль за участь у військовій інтервенції у Сирійську Республіку. Подібна нагорода вручається російським військовослужбовцям із 2015 року.

[ + – ] Топофіцер Головного обчислювального центру Генштабу Ігор Багнюк

Багато хто з офіцерів ГОЦ, як стверджують журналісти, є айтішниками, які встигли попрацювати у звичайних приватних компаніях. Серед них, наприклад, Матвій Любавін — один із ключових підлеглих полковника Багнюка, судячи з кількості телефонних розмов. Любавін народився у 1992 році, у 2009 року закінчив Нахімовське військово-морське училище в Санкт-Петербурзі, а потім у 2014 році закінчив Військово-морський інженерний інститут у Санкт-Петербурзі за спеціальністю "ІТ-автоматизація систем спеціального призначення". До роботи у ГОЦ працював у двох банках та у фармацевтичній компанії.

[ + – ] Співробітник Головного обчислювального центру Генштабу Матвій Любавін

Масовані ракетні удари по Україні — наведення ракет і вбивства мирних українців

Телефонні записи Багнюка та його підлеглих, проаналізовані розслідувачами, за кілька тижнів до масованої атаки 10 жовтня показують з 2 жовтня підвищення активності дзвінків, що досягає піку 9 жовтня. В останній день перед завданням ударів інженерам-навідникам було здійснено 11 дзвінків.

До 2 жовтня, як сказано в розслідуванні, дзвінків не було майже два тижні. Подібні факти свідчать про те, що Кремль почав планувати масовані ракетні удари за кілька тижнів, і пуск смертоносних ракет по цивільних об'єктах не міг бути наслідком підриву Кримського мосту.

Своїм командирам — генерал-лейтенанту Баранову та полковнику Капшуку — Багнюк дзвонить рідко. Детальний аналіз його дзвінків вищому керівництву ГОЦ показує зв'язок між цими дзвінками і великомасштабними ракетними атаками, що насуваються, котрі здійснюються по території України.

Востаннє Багнюк спілкувався з генералом Барановим 10 вересня о 12:41. Останній дзвінок офіцер здійснив о 21:20 у ту суботу ввечері капітану Олексію Михайлову, який є фахівцем із наведення крилатих ракет комплексу "Іскандер". Наступного дня, 11 вересня, у неділю, у Сергія Шойгу відзвітували, що за останню добу ЗС РФ запустили кілька ракет з "Іскандерів" по українській військовій базі на Донбасі. Того ж дня окупаційні війська запустили ще 12 крилатих ракет — шість морських "Калібрів" і шість Х-101 повітряного базування — по Україні, що стало першою відомою спробою завдати значної шкоди енергетичній інфраструктурі України.

12 вересня Багнюк вилетів у Ростов, про що свідчать метадані його телефону. У ніч із 12 на 13 вересня у його телефонних записах зафіксовано новий шквал дзвінків. Уночі офіцер чотири рази розмовляв зі своїм начальником полковником Капшуком і двічі дзвонив до майора Матвія Любавіна та капітана Олексія Михайлова. Наступного дня Міноборони Росії звітувало про здійснення пуску крилатої ракети комплексу "Іскандер" по командному пункту ЗСУ. За кілька годин російські війська завдали масованого удару по Кривому Розі, через що тисячі мирних жителів на кілька днів залишилися без водопостачання.

Найраніші дзвінки між Багнюком і генералом Барановим, які вдалося відстежити розслідувачам, датуються 13 березня 2022 року. Того ранку вони двічі розмовляли між 10:00 та 10:30. Цього ж ранку ЗС РФ здійснили один із найбільш масованих ракетних ударів із початку вторгнення: 30 ракет Х-101 і "Калібр" призвели до загибелі не менше 35 і поранення 134 людей на військовому полігоні під Львовом.

Нагадаємо, що 10 жовтня ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Україні, випустивши кілька десятків крилатих ракет у напрямку житлових кварталів. Жертвами обстрілу стали щонайменше 19 людей, а різні поранення отримали понад 100 українців.

Також повідомлялося, що із 7 по 18 жовтня ЗС РФ здійснили як мінімум 190 ударів по території України, а внаслідок обстрілу загинуло понад 70 українців.