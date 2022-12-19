В Киеве зажгли новогоднюю "Елку несокрушимости" (фото)

По словам мэра столицы Виталия Кличко, главная елка Украины в этот раз не такая большая и нарядная, однако все равно подарит праздник детям.

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На Софийской площади в Киеве, традиционно в День Святого Николая, 19 декабря, зажгли главную новогоднюю елку страны. Праздничное дерево, получившее название "Елка несокрушимости, не такое высокое и нарядное, как прошлогодние, однако все равно призвано подарить детям новогоднее настроение, несмотря на войну. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Традиционно 19 декабря, в День Святого Николая, мы зажгли огни на главной елке страны на Софийской площади… В этом году, конечно, формат празднований другой. Да и елка не такая большая и нарядная, как всегда. 12 метров вместо 31, как в прошлом году. И назвали мы ее "Елкой несокрушимости", — заявил городской голова.

Кличко упомянул, что в этом году было много дискуссий касательно того, ставить ли елку, учитывая что в стране продолжается война. Однако, по словам мэра, решение было принято правильное — елка должна быть, так как дети не должны лишаться праздника даже в таких условиях.

"У наших детей должен быть праздник! Несмотря на все попытки российских варваров лишить украинцев радости Рождества Нового года", — добавил Кличко.

Напомним, накануне мэр столицы сообщил, что в этом году елка будет искусственной, а конструкцию украсят энергосберегающими гирляндами, работающими от генератора, которые будут подсвечивать в определенные часы. Рядом с генератором столичные власти пообещали обустроить точки для подзарядки гаджетов.

Тем временем в Николаеве в этом году установлено новогоднее дерево в стиле "милитари" — елка покрыта маскировочной сетью и иллюминацией.