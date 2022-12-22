Празднований не будет: власти Киева ответили, отменят ли комендантский час на Новый год (видео)

С одной стороны важно не дать врагу украсть Новый год, а с другой, отнестись ответственно к тому, чтобы отпраздновать его безопасно, заявили в Киевсовете.

Related video

Комендантский час в Киеве на период новогодних праздников скорее всего отменен не будет. Об этом в эфире канала "Киев" заявил заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

"В столице продолжает действовать режим комендантского часа. Скорее всего он будет действовать и на Новый год", — сказал чиновник.

Бондаренко подчеркнул, что никаких больших празднований в столице на новогодние праздники не будет, также не запланированы городом и мероприятия для детей.

"Новогоднюю ночь, учитывая, что продолжает действовать режим комендантского часа, каждый из нас будет встречать с семьями… Празднование Рождества и Нового года в условиях войны имеет свои особенности — с одной стороны, мы не даем врагу украсть у нас этот праздник, с другой — должны максимально со всеми предостережениями безопасности отнестись к такому празднованию", — добавил секретарь Киевсовета.

Тем временем жители Киева просят местные власти отменить комендантский час в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января. Соответствующая петиция появилась на сайте столичного городского совета 12 декабря.

Также мы писали о том, как 19 декабря, в День Святого Николая, в Киеве зажгли новогоднюю елку, которая в этом году получила название "Елка несокрушимости".